Table Tennis Okezone 2023 Diikuti 33 Tim, Yadi Hendriana: Saya Harap Ini Jadi Ajang Bergengsi

JAKARTA – Table Tennis Okezone 2023 yang digelar hari ini, Sabtu (18/11/2023) di GOR Universitas Negeri Jakarta (UNJ) diikuti 33 tim. COO Okezone Group, Yadi Hendriana, berharap Table Tennis Okezone 2023 jadi ajang bergengsi yang dapat menjadikan tenis meja Indonesia lebih berprestasi ke depannya.

"Saya harap ini akan menjadi ajang yang bergengsi. Ini adalah komitmen dari Okezone. Kami berharap (Table Tennis Okezone 2023) bisa membuat tenis meja lebih berprestasi lagi," ungkap Yadi Hendriana dalam sambutannya di GOR Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Sabtu (18/11/2023).

(Menpora RI, Dito Ariotedjo, bersama Managing Director Okezone Group, Yadi Hendriana, di acara Table Tennis Okezone 2023. Foto: Afilia Zahra/Okezone)

Dalam acara tersebut, turut dihadiri Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang diwakili oleh delegasinya, hingga penyanyi-penyanyi top Indonesia. Yadi pun mengucapkan terima kasih kepada para tamu undangan tersebut, khususnya para menteri yang hadir.

"Terima kasih kepada pak menteri yang sudah hadir," kata Yadi Hendriana.

Lebih lanjut, Yadi juga berharap bahwa segera terbentuk kepengurusan tenis meja Indonesia yang baru. Sebab, dia sudah merindukan lagu kebangsaan Indonesia Raya bisa berkumandang lagi di arena tenis meja pada ajang internasional.

"Kalau kita dengar tadi lagi Indonesia Raya merinding ya. Sudah 12 tahun kita belum pernah merasakan lagu Indonesia Raya berkumandang saat ada tenis meja. Rasanya, ini perlu ada sosok supaya tenis meja lebih berprestasi ke depannya," harapannya.

"Tapi, rekan-rekan semua. Kali ini konflik di tenis meja sudah menemui titik terang, akan ada kepengurusan baru," imbuhnya.