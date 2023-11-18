Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Table Tennis Okezone 2023 Diikuti 33 Tim, Yadi Hendriana: Saya Harap Ini Jadi Ajang Bergengsi

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |09:41 WIB
Table Tennis Okezone 2023 Diikuti 33 Tim, Yadi Hendriana: Saya Harap Ini Jadi Ajang Bergengsi
Managing Director Okezone Group, Yadi Hendriana, buka acara Table Tennis Okezone 2023. (Foto: Maulana Yusuf/Okezone)
A
A
A

JAKARTA Table Tennis Okezone 2023 yang digelar hari ini, Sabtu (18/11/2023) di GOR Universitas Negeri Jakarta (UNJ) diikuti 33 tim. COO Okezone Group, Yadi Hendriana, berharap Table Tennis Okezone 2023 jadi ajang bergengsi yang dapat menjadikan tenis meja Indonesia lebih berprestasi ke depannya.

"Saya harap ini akan menjadi ajang yang bergengsi. Ini adalah komitmen dari Okezone. Kami berharap (Table Tennis Okezone 2023) bisa membuat tenis meja lebih berprestasi lagi," ungkap Yadi Hendriana dalam sambutannya di GOR Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Sabtu (18/11/2023).

Menpora RI, Dito Ariotedjo, di acara Table Tennis Okezone 2023. Foto: Afilia Zahra/Okezone

(Menpora RI, Dito Ariotedjo, bersama Managing Director Okezone Group, Yadi Hendriana, di acara Table Tennis Okezone 2023. Foto: Afilia Zahra/Okezone)

Dalam acara tersebut, turut dihadiri Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang diwakili oleh delegasinya, hingga penyanyi-penyanyi top Indonesia. Yadi pun mengucapkan terima kasih kepada para tamu undangan tersebut, khususnya para menteri yang hadir.

"Terima kasih kepada pak menteri yang sudah hadir," kata Yadi Hendriana.

Lebih lanjut, Yadi juga berharap bahwa segera terbentuk kepengurusan tenis meja Indonesia yang baru. Sebab, dia sudah merindukan lagu kebangsaan Indonesia Raya bisa berkumandang lagi di arena tenis meja pada ajang internasional.

"Kalau kita dengar tadi lagi Indonesia Raya merinding ya. Sudah 12 tahun kita belum pernah merasakan lagu Indonesia Raya berkumandang saat ada tenis meja. Rasanya, ini perlu ada sosok supaya tenis meja lebih berprestasi ke depannya," harapannya.

"Tapi, rekan-rekan semua. Kali ini konflik di tenis meja sudah menemui titik terang, akan ada kepengurusan baru," imbuhnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/43/3185945/berikut_10_makanan_yang_disebut_ade_rai_harus_dihindari_jika_ingin_awet_muda-A0Ia_large.jpg
10 Makanan yang Disebut Ade Rai Harus Dihindari jika Ingin Awet Muda, Nomor 1 Konsumsi Harian Orang Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/43/3185702/mnc_sports_competition_diharap_dapat_ikut_memajukan_industri_biliar_tanah_air-tYqM_large.jpeg
MNC Sports Competition Dapat Ikut Memajukan Industri Biliar Tanah Air
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/43/3185567/menpora_erick_thohir-mOno_large.jpg
Kemenpora dan Kejagung Kolaborasi: Perkuat Pengawasan demi Tata Kelola Program Olahraga yang Akuntabel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/43/3185444/erick_thohir-pUj4_large.jpg
Menpora Erick Thohir Siapkan 17 Cabor Unggulan, Dukung Pembangunan Training Center Terbaik se-Asia Tenggara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/43/3185388/mnc_bank_juara_bulu_tangkis_mnc_sports_competition_2025-r8Em_large.jpg
MNC Bank Pertahankan Takhta di Ajang MNC Sports Competition 2025, Lido Kembali Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/36/3184662/mnc_tourism_indonesia_lolos_semifinal_turnamen_basket_mnc_sports_competition_2025_okezone-Fmb0_large.jpg
Kunci Sukses MNC Tourism Indonesia Lolos Semifinal Turnamen Basket MNC Sports Competition 2025
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement