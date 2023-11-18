Hasil Latihan Bebas MotoGP Qatar 2023: Raul Fernandez Tercepat, Marc Marquez di 10 Besar

BERIKUT hasil latihan bebas MotoGP Qatar 2023. Pembalap RNF Aprilia, Raul Fernandez mencatatkan waktu tercepat pada sesi latihan bebas yang berlangsung di Sirkuit Losail, Qatar, Jumat (17/11/2023).

Rider asal Spanyol itu berada di posisi teratas. Tepat di belakang Raul Fernandez ada Fabio Di Giannantonio (Gresini Racing) dan Maverick Vinales (Aprilia Racing) yang melengkapi posisi tiga besar.

Sementara itu, Jorge Martin yang tampil apik di sesi latihan bebas pertama MotoGP Qatar 2023 meraih hasil kurang memuaskan. Ia hanya berada di peringkat ketujuh.

Meski begitu, The Martinator -julukan Jorge Martin- masih lebih baik ketimbang rivalnya, Francesco Bagnaia. Rider pabrikan Ducati itu berada satu strip di bawah Jorge Martin yakni di urutan kedelapan.

Persaingan keduanya dipastikan akan terus terjadi hingga balapan akhir pekan nanti. Jorge Martin yang saat ini tertinggal 14 poin dari Bagnaia di klasemen sementara terlihat tak ingin menyerah dalam perebutan gelar juara.