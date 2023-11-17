Hasil Latihan Bebas 1 MotoGP Qatar 2023: Jorge Martin Tercepat, Marc Marquez Ke-20!

Jorge Martin jadi yang tercepat dalam sesi latihan bebas 1 MotoGP Qatar 2023 (Foto: REUTERS)

HASIL latihan bebas 1 MotoGP Qatar 2023 akan dibahas di sini. Jorge Martin dari Pramac Ducati menjadi yang tercepat dalam sesi yang berlangsung di Sirkuit Lusail pada Jumat (17/11/2023) malam WIB.

Martinator -- julukan Martin -- mencatatkan 1 menit 56,393 detik untuk menjadi yang terdepan. Sementara itu, Marc Marquez tersungkur dengan hanya berada di urutan ke-20.

Jalannya Latihan

Jorge Martin dan Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) mengawali sesi latihan bebas pertama dengan kecepatan penuh. Dua pembalap Ducati yang sedang bersaing dalam perebutan gelar itu saling tikung untuk menjadi yang terdepan.

Akan tetapi, Martin sedikit lebih unggul setelah menyalip Franco Morbidelli (Yamaha Monster Energy) dan Enea Bastianini (Ducati Lenovo). Di sudut lain, Aleix Espargaro (Aprilia Racing) terjatuh pada tikungan ke-14.

Tidak lama berselang, Alex Marquez (Gresini Ducati) juga terjatuh pada tikungan empat Sirkuit Losail. Sementara, Martin masih memimpin sebagai pembalap tercepat dalam sesi latihan bebas pertama.

Memasuki pertengahan latihan bebas pertama, Francesco Bagnaia sukses menikung Martin. Dia mengklaim catatan waktu tercepat, yakni 1 menit 57,936 detik. Bagnaia disusul oleh Bastianini dan Fabio Di Giannantonio (Gresini Ducati) di belakangnya.

Sementara, Martin harus terdepak ke posisi keempat 10 menit menjelang latihan bebas pertama selesai. Pada menit-menit akhir sesi FP1, Di Giannantonio berhasil mencatatkan waktu tercepat usai tampil menusuk.