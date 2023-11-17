Gregoria Mariska Beberkan Kunci Kemenangan Dramatis atas Yeo Jia Min di Kumamoto Masters 2023: Saya Jarang Main Setenang Ini

GREGORIA Mariska beberkan kunci kemenangan dramatis atas Yeo Jia Min di Kumamoto Masters 2023. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia itu mengalahkan Yeo Jia Min dengan skor 22-20 dan 21-19 di babak perempatfinal Kumamoto Masters 2023.

Gregoria mengawali permainan dengan tertinggal jauh 2-9 pada awal permainan di Kumamoto Prefectural Gymnasium, Jepang, Jumat (17/11/2023) pagi WIB. Namun, dia kemudian berhasil bangkit dan menyamakan skor menjadi 11-11.

Setelah itu, pemain ranking tujuh dunia tersebut sempat tertinggal lagi 12-15 sebelum akhirnya bisa mengimbangi Yeo lagi di angka 15-15. Akan tetapi, dia nyaris kalah karena Yeo unggul 20-19, namun Gregoria bermain cemerlang di poin-poin kritis dan sukses mendapatkan tiga poin beruntun untuk mengamankan kemenangan di gim pertama dengan skor 22-20.

Pada gim kedua, Gregoria kembali dalam posisi tertinggal di angka 6-13 dan 10-16 sebelum kemudian mampu memangkas ketertinggalannya menjadi 17-19. Dia pun lagi-lagi tampil luar biasa di momen-momen kritis hingga memperoleh empat poin beruntun untuk mengunci kemenangannya dengan skor 21-19.

Pemain berusia 24 tahun itu pun mengakui bahwa kelemahannya mampu diekspos oleh Yeo dan membuat dirinya mengalami kesulitan. Akan tetapi, dia mampu bermain lebih tenang di poin-poin kritis. Bahkan, dia menilai jarang sekali bisa tampil setenang itu saat tertinggal sehingga bisa melakukan comeback cemerlang.

“Secara keseluruhan Yeo Jia Min hari ini bermain sangat bagus. Dia bisa menemukan celah saya juga. Cuma, tadi dalam permainan, saya akhirnya bisa menang karena bermain lebih tenang, terutama di poin-poin kritis. Sebaliknya lawan malah bermain buru-buru dan melakukan kesalahan sendiri,” kata Gregoria dikutip dari rilis PBSI, Jumat (17/11/2023).

“Saya senang dengan hasil dan penampilan hari ini karena tadi saya beberapa kali tertinggal dan jarang-jarang sekali saya bisa bermain setenang itu. Jadi saya bersyukur dengan kemenangan ini,” tambahnya.