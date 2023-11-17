Jadwal MotoGP Qatar 2023 Minggu Ini: Jorge Martin Siap Ambil Risiko demi Kejar Francesco Bagnaia!

JADWAL MotoGP Qatar 2023 minggu ini akan diulas Okezone. Balapan seri ke-19 MotoGP 2023 tersebut bakal dilakoni Marc Marquez cs di Sirkuit Losail, Qatar, pada akhir pekan ini, mulai Jumat 17 November 2023 malam WIB hingga Senin 20 November 2023 dini hari WIB.

Hari pertama MotoGP Qatar 2023 akan dibuka dengan sesi latihan bebas 1 (FP1) pada Jumat, 17 November 2023 pukul 19.45-20.30 WIB. Setelah itu, dilanjutkan dengan sesi latihan/practice (P) pada Sabtu, 18 November 2023 pukul 00.00-01.00 WIB.

Pada hari kedua, ada sesi latihan bebas 2 (FP2) pada Sabtu, 18 November 2023 pukul 19.00-19.30 WIB, dilanjutkan dengan sesi kualifikasi 1 dan 2 (Q) pukul 19.40-20.20 WIB. Lalu, ada sprint race (11 lap) pada Minggu, 19 November 2023 pukul 00.00 WIB.

Terakhir, MotoGP Qatar 2023 akan ditutup dengan sesi race atau balapan utama (22 lap) pada Senin, 20 November 2023 pukul 00.00 WIB. Balapan seri ke-19 ini akan berlangsung sengit karena sudah menjurus ke penentuan perebutan gelar juara MotoGP 2023.

Saat ini, Francesco Bagnaia masih memimpin klasemen sementara dengan mengoleksi 412 poin. Dia ditempel ketat oleh Jorge Martin di peringkat kedua dengan torehan 398 poin, alias terpaut 14 poin. Lalu, ada Marco Bezzecchi berada di peringkat ketiga dengan 323 poin.

Karena itu, MotoGP Qatar 2023 yang menjadi seri ke-19 dari total 20 seri balapan yang akan menentukan siapa calon juara pada musim ini. Usai MotoGP Qatar 2023 akhir pekan ini, tinggal menyisakan seri pamungkas, yakni MotoGP Valencia 2023.