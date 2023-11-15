Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Karena Terlalu Cantik, Sabina Altynbekova Pernah Dimanfaatkan Agen Jepang

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |22:36 WIB
Karena Terlalu Cantik, Sabina Altynbekova Pernah Dimanfaatkan Agen Jepang
Pevoli asal Kazakhstan, Sabina Altynbekova. (Foto: Instagram/altynbekova_20)
A
A
A

PEVOLI asal Kazakhstan, Sabina Altynbekova pernah dimanfaatkan oleh agen Jepang untuk mencari keuntungan yang besar. Agen Jepang itu memanfaatkan kecantikan Sabina yang luar biasa itu untuk mendapatkan cuan sebanyak mungkin pada 2015.

Seperti yang diketahui, Sabina adalah salah satu talenta terbaik yang dimiliki Kazakhstan. Tak hanya hebat, Sabina pun juga terkenal karena kecantikannya.

Sabina bahkan sudah menjadi sorotan dunia kala mewakili Timnas Voli Kazakhstan di Kejuaraan Voli Asia di Taiwan pada 2014 silam. Karena sadar ada potensi yang dimiliki Sabina yang pada saat itu masih berusia 19 tahun, sebuah agen Jepang bernama Dentsu pun mencoba mendekatinya pada 2015.

Kedua belah pihak sepakat bekerja sama dalam durasi kontrak selama setahun. Hasil dari kontrak itu, Sabina mendapatkan keuntungan dengan bermain di Liga Voli Jepang, GSS Sunbeams.

Sabina Altynbekova

Akan tetapi, ternyata beredar kabar bahwa Dentsu sejatinya mengontrak Sabina semata-mata hanya untuk memanfaatkan kecantikannya. Sebab agen Jepang itu meraup keuntungan yang besar selama Sabina di bawah mereka, yang mana uang tersebut datang dari kerja sama perusahaan lain dengan Sabina.

Salah satu perwakilan Dentsu, Kazunori Nagasawa bahkan sempat mengatakan bahwa para atlet yang berada di naungan agen perusahaan mereka tidak hanya fokus di aktivitas olahraga saja. Nagasawa mengatakan meningkatkan nama sang atlet juga tak kalah pentingnya.

Halaman:
1 2
