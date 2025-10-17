Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

5 Pevoli Indonesia yang Cantiknya Kebangetan, Nomor 1 Pernah Dipacari Pesepakbola

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 17 Oktober 2025 |15:37 WIB
5 Pevoli Indonesia yang Cantiknya Kebangetan, Nomor 1 Pernah Dipacari Pesepakbola
Berikut lima pevoli Indonesia yang cantiknya kebangetan termasuk Sania Clarissa Putri (Foto: Instagram/@saniaaaa_02)
A
A
A

BERIKUT lima pevoli Indonesia yang cantiknya kebangetan. Salah satunya pernah jadi pacar pesepakbola Tanah Air.

Dewasa ini atlet tidak hanya dilihat dari penampilannya di atas lapangan saja. Visual mereka yang cukup menarik, membuat sebuah ajang olahraga memiliki nilai tambah, terkhusus voli putri.

Jakarta Livin Mandiri di Proliga 2025 (Foto: Instagram/@jkt.livinmandiri)

Betapa tidak, dunia voli Indonesia ternyata dihiasi oleh lima atlet yang cantiknya bikin mata betah memandangnya. Siapa saja mereka? Simak ulasan berikut ini.

5 Pevoli Indonesia yang Cantiknya Kebangetan

1. Shella Bernadetha

Shella Bernadetha foto ig @shellabernadethaa

Pevoli satu ini mencuri perhatian berkat postur tinggi dan wajah yang cantik. Shella diketahui pernah berpacaran dengan Bagus Kahfi, pesepakbola berlabel Timnas Indonesia.

Perempuan kelahiran Jawa Barat ini pernah membela sejumlah tim di Proliga. Shella juga jadi andalan Timnas Voli Putri Indonesia di berbagai ajang.

2. Adjani Zahra

adjani zahra

Perempuan satu ini sempat mewarnai Proliga 2025. Adjani tampil bersama tim debutan Yogya Falcons yang juga diperkuat Sabina Altynbekova.

Pemain berposisi middle blocker ini juga sempat membela NSW Phoenix di Australia. Kehadiran Adjani selalu dinantikan.

3. Nurlaili Kusumah

Nurlaili Kusumah

Bukan Cuma Shella, pevoli satu ini juga merupakan pasangan pesepakbola. Nurlaili diketahui berhubungan dengan Aji Kusuma yang pernah membela Persija Jakarta.

Pevoli cantik ini pernah bikin hati terenyuh saat menangis di final Proliga 2024. Nurlaili juga menjadi andalan buat Timnas Voli Putri Indonesia di berbagai ajang.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/43/3184620/wilda_siti_nurfadilah-J5St_large.jpg
Kisah Pevoli Supercantik Wilda Siti Nurfadhilah Banting Setir Jadi Pelatih, Tangani Timnas Voli Putri Indonesia di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/43/3184119/adinda_indah_permatasari-nBwF_large.jpg
5 Pevoli Indonesia yang Cantiknya Kebangetan, Nomor 1 Bidadari Timnas Voli Putri!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/43/3184051/sabina_altynbekova-euWN_large.jpg
Kisah Sabina Altynbekova, Pevoli Muslim Supercantik yang Girang Mimpinya Main di Indonesia Bisa Terwujud
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/43/3181221/simak_kisah_asmara_pevoli_cantik_yolla_yuliana_yang_sukses_bikin_banyak_atlet_indonesia_jatuh_hati-XIVK_large.jpg
Kisah Asmara Pevoli Cantik Yolla Yuliana, Sukses Bikin Banyak Atlet Indonesia Jatuh Hati!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/43/3180929/megawati_hangestri-9P2c_large.jpg
Media Korea Selatan Soroti Megawati Hangestri yang Putus Kontrak dengan Manisa BBSK, Sinyal Comeback ke Red Sparks?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/43/3180083/megawati_hangestri-5lYf_large.jpg
Segini Gaji Pevoli Megawati Hangestri yang Resmi Putus Kontrak dengan Klub Turki Manisa BBSK
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement