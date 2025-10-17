5 Pevoli Indonesia yang Cantiknya Kebangetan, Nomor 1 Pernah Dipacari Pesepakbola

Berikut lima pevoli Indonesia yang cantiknya kebangetan termasuk Sania Clarissa Putri (Foto: Instagram/@saniaaaa_02)

BERIKUT lima pevoli Indonesia yang cantiknya kebangetan. Salah satunya pernah jadi pacar pesepakbola Tanah Air.

Dewasa ini atlet tidak hanya dilihat dari penampilannya di atas lapangan saja. Visual mereka yang cukup menarik, membuat sebuah ajang olahraga memiliki nilai tambah, terkhusus voli putri.

Betapa tidak, dunia voli Indonesia ternyata dihiasi oleh lima atlet yang cantiknya bikin mata betah memandangnya. Siapa saja mereka? Simak ulasan berikut ini.

5 Pevoli Indonesia yang Cantiknya Kebangetan

1. Shella Bernadetha

Pevoli satu ini mencuri perhatian berkat postur tinggi dan wajah yang cantik. Shella diketahui pernah berpacaran dengan Bagus Kahfi, pesepakbola berlabel Timnas Indonesia.

Perempuan kelahiran Jawa Barat ini pernah membela sejumlah tim di Proliga. Shella juga jadi andalan Timnas Voli Putri Indonesia di berbagai ajang.

2. Adjani Zahra

Perempuan satu ini sempat mewarnai Proliga 2025. Adjani tampil bersama tim debutan Yogya Falcons yang juga diperkuat Sabina Altynbekova.

Pemain berposisi middle blocker ini juga sempat membela NSW Phoenix di Australia. Kehadiran Adjani selalu dinantikan.

3. Nurlaili Kusumah

Bukan Cuma Shella, pevoli satu ini juga merupakan pasangan pesepakbola. Nurlaili diketahui berhubungan dengan Aji Kusuma yang pernah membela Persija Jakarta.

Pevoli cantik ini pernah bikin hati terenyuh saat menangis di final Proliga 2024. Nurlaili juga menjadi andalan buat Timnas Voli Putri Indonesia di berbagai ajang.