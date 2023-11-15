Momen Kento Momota Intip Aksi Kevin Sanjaya/Rahmat Hidayat di Kumamoto Masters 2023

MOMEN Kento Momota mengintip aksi Kevin Sanjaya Sukamuljo/Rahmat Hidayat di ajang Kumamoto Masters 2023 cukup mencuri perhatian. Sebab, hal itu terjadi secara kebetulan.

Momota diketahui harus memulai ajang Kumamoto Masters 2023 Super 500 dari babak kualifikasi. Dia tampil melawan Shesar Hiren Rhustavito pada Selasa 14 November 2023 di Kumamoto Prefectural Gymnasium, Kumamoto, Jepang.

Pebulu tangkis asal Jepang itu berhasil menang 21-19 dan 23-21. Momota pun berhak melangkah ke babak 32 besar yang akan dilangsungkan pada Rabu (15/11/2023).

Ada momen menarik dalam pertandingan itu. Momota yang tampil di lapangan 1, ternyata sempat mengintip permainan Kevin/Rahmat yang juga sedang berlaga di court 4.

BACA JUGA: Momen Haru dan Respek Kento Momota Berhasil Juara di Korea Masters 2023 Usai 2 Tahun Meredup

Pasangan ganda putra anyar Indonesia itu menghadapi Chiang Chien-Wei/Wu Hsuan-Yi juga di babak kualifikasi. Kevin/Rahmat menang 21-13 dan 21-13 sehingga berhak melaju ke babak 32 besar.

Momen Momota mengintip aksi Kevin/Rahmat itu menjadi sorotan warganet Indonesia. Seorang pengguna TikTok @randomstuff88889 mengunggah cuplikan video itu di akunnya.