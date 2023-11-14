Ramai Isu Jorge Martin Tukar Tempat dengan Enea Bastianini di MotoGP 2024, Bos Ducati Angkat Bicara

BOS Ducati, Davide Tardozzi, angkat bicara soal isu yang tengah ramai berembus soal ditukarnya posisi Jorge Martin dengan Enea Bastianini di tim pabrikan. Hal itu berpeluang terjadi pada MotoGP 2024.

Menurut Tardozzi, semua hal bisa dilakukan dan apa pun bisa terjadi terkait dengan komposisi tim Ducati. Tardozzi mengatakan bahwa semuanya bisa saja berganti-ganti.

"Kami sangat senang semuanya membicarakan kami dan para pembalap kami. Sejujurnya, semua pembalap dikontrak Ducati," kata Tardozzi, dikutip dari Crash, Selasa (14/11/2023).

"Mereka memiliki kontrak bersama Ducati. Jadi, sejujurnya kami bisa melakukan apa yang ingin dilakukan," lanjutnya.

BACA JUGA: Marc Marquez Ramalkan Pedro Acosta Bakal Melegenda di MotoGP

"Pada saat ini, kami belum membicarakan soal itu. Kami tak memiliki keraguan terhadap Bastianini karena dia terpuruk karena cederanya," ucap Tardozzi.

"Kenapa dia ada di barisan belakang? Tentu saja hanya karena cedera yang dialaminya," tambahnya.