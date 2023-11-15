Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Andrea Dovizioso Prediksi Marc Marquez Bakal Lebih Kuat Bersama Ducati

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |03:04 WIB
Andrea Dovizioso Prediksi Marc Marquez Bakal Lebih Kuat Bersama Ducati
Marc Marquez akan membalap bersama Ducati Gresini mulai MotoGP 2024 nanti (Foto: Reuters)
A
A
A

SEPANG – Mantan pembalap MotoGP, Andrea Dovizioso ikut berkomentar terkait kepindahan Marc Marquez ke Gresini Ducati di MotoGP 2024 mendatang. Menurutnya, rider Repsol Honda itu bakal menjadi sangat kuat ketika mengendarai Desmosedici GP23 tahun depan.

Dovi -sapaan Dovizioso- merupakan rival Marquez dalam tiga dari empat musim terakhirnya bersama tim pabrikan Ducati. Mereka berdua bertarung sengit dalam perebutan gelar juara MotoGP 2017, 2018 dan 2019.

Namun, The Baby Alien -julukan Marquez- selalu bisa memenangkan pertarungan tersebut dan merengkuh gelar juara di akhir musim bersama Repsol Honda yang membuatnya mengukuhkan diri sebagai juara MotoGP enam kali. Dovi pun terpaksa gigit jari karena harus menerima dirinya menjadi runner up kelas utama selama tiga musim berturut-turut.

Akan tetapi, sekarang keadaannya telah berubah. Marquez sudah tak mampu lagi bersaing di papan atas bersama Honda dan akhirnya memilih hijrah ke Gresini Ducati pada MotoGP 2024 mendatang.

Dovi, yang sudah pensiun di akhir musim 2021 lalu, pun menyambut kedatangan bintang asal Spanyol itu ke tim satelit mantan timnya dengan baik. Dia yakin Marquez bakal menjadi sangat kuat dengan motor Desmosedici GP23 yang dikendarainya tahun depan meski harus beradaptasi lebih dulu.

“Ini akan sangat menarik. Dia akan menjadi sangat kuat dan harus beradaptasi dengan dua hal,” kata Dovizioso dilansir dari Motosan, Selasa (14/11/2023).

Halaman:
1 2
