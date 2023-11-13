Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Tegas, Marc Marquez Minta Kesampingkan Rivalitasnya dengan Valentino Rossi di Tengah Panasnya Isu Luca Marini Gabung Repsol Honda

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 13 November 2023 |22:41 WIB
Tegas, Marc Marquez Minta Kesampingkan Rivalitasnya dengan Valentino Rossi di Tengah Panasnya Isu Luca Marini Gabung Repsol Honda
Marc Marquez dan Valentino Rossi kala mentas di MotoGP. (Foto: Reuters)
A
A
A

SELANGOR – Rider asal Spanyol, Marc Marquez, telah memberi restu kepada Luca Marini untuk menggantikannya di Repsol Honda pada MotoGP 2024. Namun, Marquez meminta publik mengesampingkan rivalitas Marc Marquez dengan kakak Luca Marini, Valentino Rossi, di masa lalu.

Nama Marini memang belakangan santer dirumorkan akan merapat ke Repsol Honda. Rumor tersebut seakan menjadi perdebatan tersendiri bagi pencinta balap kuda besi, mengingat Marini adalah adik dari Valentino Rossi.

Valentino Rossi dan Luca Marini

Seperti kita tahu, Marc Marquez memiliki rivalitas yang kuat dengan The Doctor -julukan Valentino Rossi- di masa lalu. Namun, The Baby Alien -julukan Marc Marque- tidak memusingkan hal itu karena dia memiliki hubungan yang baik dengan Marini.

“Anda harus membedakan beberapa hal. Saya selalu memiliki hubungan yang sangat hormat dan ramah dengan Luca Marini. Kami rukun, kami sudah bicara,” kata Marquez, dilansir dari Motosan, Senin (13/11/2023).

Marquez menyampaikan kepada publik untuk mengesampingkan rivalitasnya dengan Rossi dalam rumor Marini ke Honda. Secara tersirat, dia juga memberi lampu hijau kepada Marini karena menurutnya, rider Italia itu memiliki kemampuan yang ciamik bersama Mooney VR46.

“Saya katakan Anda harus tahu cara membedakan berbagai hal. Persaingan saya dengan Valentino sudah bukan rahasia lagi di masa lalu,” ungkap Marquez.

“Tapi pertanyaannya, kenapa Anda kaget kalau Marini menggantikan saya? Jika seorang pembalap melaju dengan cepat, dia pantas mendapatkannya,” lanjutnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement