Tegas, Marc Marquez Minta Kesampingkan Rivalitasnya dengan Valentino Rossi di Tengah Panasnya Isu Luca Marini Gabung Repsol Honda

SELANGOR – Rider asal Spanyol, Marc Marquez, telah memberi restu kepada Luca Marini untuk menggantikannya di Repsol Honda pada MotoGP 2024. Namun, Marquez meminta publik mengesampingkan rivalitas Marc Marquez dengan kakak Luca Marini, Valentino Rossi, di masa lalu.

Nama Marini memang belakangan santer dirumorkan akan merapat ke Repsol Honda. Rumor tersebut seakan menjadi perdebatan tersendiri bagi pencinta balap kuda besi, mengingat Marini adalah adik dari Valentino Rossi.

Seperti kita tahu, Marc Marquez memiliki rivalitas yang kuat dengan The Doctor -julukan Valentino Rossi- di masa lalu. Namun, The Baby Alien -julukan Marc Marque- tidak memusingkan hal itu karena dia memiliki hubungan yang baik dengan Marini.

“Anda harus membedakan beberapa hal. Saya selalu memiliki hubungan yang sangat hormat dan ramah dengan Luca Marini. Kami rukun, kami sudah bicara,” kata Marquez, dilansir dari Motosan, Senin (13/11/2023).

Marquez menyampaikan kepada publik untuk mengesampingkan rivalitasnya dengan Rossi dalam rumor Marini ke Honda. Secara tersirat, dia juga memberi lampu hijau kepada Marini karena menurutnya, rider Italia itu memiliki kemampuan yang ciamik bersama Mooney VR46.

“Saya katakan Anda harus tahu cara membedakan berbagai hal. Persaingan saya dengan Valentino sudah bukan rahasia lagi di masa lalu,” ungkap Marquez.

“Tapi pertanyaannya, kenapa Anda kaget kalau Marini menggantikan saya? Jika seorang pembalap melaju dengan cepat, dia pantas mendapatkannya,” lanjutnya.