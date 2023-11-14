Alasan Mengapa Ade Rai Selalu Berambut Panjang dan Gondrong

ALASAN mengapa Ade Rai selalu punya rambut yang panjang dan gondrong akan diulas oleh Okezone pada artikel ini.

Masyarakat Indonesia tentu tidak asing dengan sosok Ade Rai. Pria yang memiliki nama asli I Gusti Agung Kusuma Yudha Rai ini merupakan mantan atlet binaraga kebanggaan Indonesia.

Tercatat, pria yang lahir di Jakarta, 6 Mei 1970 ini pernah menyumbangkan medali emas di ajang SEA Games edisi tahun 1997. Tak ayal, Ade Rai menjadi panutan bagi banyak orang Indonesia yang ingin membentuk tubuh atletis.

Pasca pensiun menjadi seorang atlet profesional, Ade Rai banyak menulis buku seputar kebugaran dan olahraga. Dirinya juga kerap kali tampil di layar kaca untuk menjadi bintang iklan ataupun bintang tamu sebuah acara.

Di balik kesuksesannya, ternyata ada satu fakta menarik lain yang dimiliki oleh seorang Ade Rai, yakni sejak dulu dirinya selalu tampil dengan rambut panjang yang terikat.

Usut punya usut, ternyata ada alasan khusus di balik rambutnya yang selalu dibiarkan panjang. Menurut Ade Rai, kepalanya itu terlalu kecil untuk badannya yang besar dan berotot. Oleh karena itu, rambut panjang dapat dipilih menjadi solusi.

"Karena kalau rambut saya pendek, dan kepalanya kecil jadi kayak pentol korek. Karena badan saya sudah terlalu besar," kata Ade Rai.