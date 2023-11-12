Advertisement
SPORT LAIN

Sudah Raih 2 Tiket ke Olimpiade 2024, Yenny Wahid Targetkan 2 Wakil Lagi Lolos

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 12 November 2023 |23:10 WIB
Sudah Raih 2 Tiket ke Olimpiade 2024, Yenny Wahid Targetkan 2 Wakil Lagi Lolos
Rahmad Adi Mulyono menambah wakil Indonesia di nomor panjat tebing ke Olimpiade Paris 2024 (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)
A
A
A

JAKARTA – Ketua Umum FPTI, Yenny Wahid, masih belum puas Indonesia sudah meloloskan dua atlet panjat tebing ke Olimpiade Paris 2024. Dia menargetkan akan ada dua wakil lagi yang akan melaju dari cabang olahraga (cabor) binaannya ke pesta olahraga terakbar di dunia itu tahun depan.

Ya, Indonesia sudah mengamankan dua tempat di Olimpiade Paris 2024 dari cabor panjat tebing. Yang pertama adalah Desak Made Rita Dewi setelah menjadi juara dunia nomor speed putri di ajang Kejuaraan Dunia Panjat Tebing 2023.

Rahmad Adi Mulyono

Sementara tiket kedua baru diamankan pada hari ini, Minggu (12/11/2023) di Lot 11 Kawasan GBK, Senayan, Jakarta, dalam final kualifikasi zona Asia bertajuk IFSC Asian Qualifier Jakarta 2023. Adalah Rahmad Adi Mulyono yang mendapatkannya setelah menjadi juara di nomor speed putra.

Di final, Rahmad mengalahkan kompatriotnya, Kiromal Katibin, dengan mencatatkan waktu di angka 5,35 detik. Sementara Katibin gagal finis karena terjatuh di tengah-tengah perjalanannya.

Usai mengamankan dua tiket ke Paris 2024, Yenny mengatakan bakal mempersiapkan para atletnya sebaik mungkin. Dia membuka kemungkinan mereka yang lolos ke Olimpiade tahun depan bakal berlatih secara terpisah dengan atlet lainnya agar persiapan mereka lebih maksimal.

“Mungkin akan berbeda ya, tapi nanti kita akan diskusi dulu dengan tim kepelatihan pelatnas. Kalau perlu dipisahkan, kita pisahkan, sehingga mungkin kita bisa saja punya dua pelatih karena ini persiapannya pasti berbeda lagi,” kata Yenny kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), Minggu (12/11/2023).

Halaman:
1 2
