MOTOGP

Spot Terbaik Nonton MotoGP Malaysia 2023 di Sirkuit Sepang, Bisa Saksikan Para Pembalap Lebih Dekat!

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Minggu, 12 November 2023 |01:04 WIB
Spot Terbaik Nonton MotoGP Malaysia 2023 di Sirkuit Sepang, Bisa Saksikan Para Pembalap Lebih Dekat!
Salah satu spot terbaik di Sirkuit Sepang, bisa lebih dekat lihat pembalap MotoGP. (Foto: Basudiwa/MPI)
A
A
A

SEPANG MotoGP Malaysia 2023 menjadi salah satu seri yang menentukan di musim ini karena persaingan ketat antara Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) dan Jorge Martin (Pramac Ducati). Untuk menyaksikan kedua pembalap dan rider lainnya lebih dekat di GP Malaysia, ada satu spot terbaik di Sirkuit Sepang yang patut diketahui.

Ya, ada salah satu titik di Sirkuit Sepang di mana penonton bisa melihat jangkauan yang lebih luas. Selain itu, penonton juga bisa menyaksikan aksi para rider lebih dekat.

Akan tetapi, akses tersebut hanya bisa dijangkau oleh para pemilik tiket Grandstand. Agar bisa mendapat pandangan yang lebih luas, mereka bisa datang ke Tower Grandstand.

Adapun tower tersebut dibangun tiga tingkat. Tidak ada persyaratan lain untuk bisa naik ke lantai teratas.

Sirkuit Sepang (Basudiwa/MPI)

Di sana, penonton bisa melihat momen pembalap melakukan aksi di tikungan terakhir. Mereka juga dapat menonton para rider di beberapa titik lainnya yang berseberangan dengan tikungan akhir.

