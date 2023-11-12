Meski Belum Nyaman dengan Desmosedici, Juara WSBK 2023 Alvaro Bautista Tetap Senang Tampil di MotoGP Malaysia 2023

SEPANG – Juara World Superbike (WSBK) 2023, Alvaro Bautista merasa belum menikmati mengendarai motor Desmosedici GP23 milik Ducati di sesi latihan bebas MotoGP Malaysia 2023. Meski demikian, pembalap yang mendapatkan wildcard di GP Malaysia tetap merasa senang karena bisa kembali mengendarai motor MotoGP.

Ya, Bautista mengaku sangat menikmati kesempatan balapan di hari pertama di MotoGP Malaysia 2023. Balapan tersebut digelar di Sirkuit Sepang, Malaysia, pada Jumat 10 November 2023.

Akan tetapi, Bautista yang sudah lama meninggalkan MotoGP (sejak 2018) pun mengaku perlu beradaptasi lagi dengan kuda besi MotoGP. Ia pun berharap bisa segera beradaptasi agar semakin nyaman saat beraksi di balapan utama.

"Saya belum merasa nyaman dengan motornya, jadi kami perlu mengambil langkah lain untuk besok. Perasaannya akan sedikit lebih baik dan saya dapat mengatakan bahwa hari ini, saya menikmati mengendarai motor," ujarnya, dipetik dari Crash, Minggu (12/11/2023).

MotoGP Malaysia 2023 menjadi balapan pertama Bautista setelah 2018 lalu. Saat ini dirinya berkarier bersama Aruba.it Racing Ducati di WSBK.

Bautista sudah pernah menjajal motor Desmosidici dua kali sejauh ini. Kehadirannya pun semakin meramaikan pembalap Ducati yang sudah diperkuat delapan rider saat ini.