Kisah Jonatan Christie, Alami Perfoma Naik Turun sebelum Juara French Open 2023 hingga Diminta Nikahi Bule Prancis

KISAH Jonatan Christie, alami perfoma naik turun sebelum juara French Open 2023 hingga diminta nikahi bule Prancis akan diulas Okezone. Jojo -sapaan akrab Jonatan Christie- merupakan tunggal putra terbaik Indonesia kedua yang saat ini menempati peringkat keempat di ranking BWF per 7 November 2023.

Jonatan Christie sejauh ini sudah mengoleksi enam gelar juara di BWF World Tour. Keenam trofi yang didapat atlet kelahiran Jakarta itu yakni New Zealand Open 2019, Australia Open 2019, Swiss Open 2022, Indonesia Masters 2023, Hong Kong Open 2023, dan terbaru French Open 2023.

BACA JUGA: Jonatan Christie Bicara Penyebab Performa Inkonsisten Sepanjang Tahun

Kendati demikian, Jojo bisa disebut sebagai pebulu tangkis yang mengalami performa inkonsisten di musim ini. Buktinya, setelah menjadi juara Hong Kong Open 2023, ia langsung gugur di babak 32 besar pada dua turnamen berikutnya di nomor perorangan Asian Games 2023 dan Denmark Open 2023.

Pebulu tangkis 26 tahun itu pun mengakui bahwa dirinya mengalami performa yang naik turun. Alasannya, Jojo merasa tertekan oleh ekspektasi tinggi orang lain setelah berhasil menjadi juara hingga terbebani oleh ekspektasi dirinya sendiri.

“Ya enggak mudah lah melewati proses naik turunnya juga. Ketika kita sudah sampai di titik juara, ekspektasi orang mungkin bakal lebih juga kan,” kata Jonatan kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), saat ditemui di Pelatnas PBSI, Cipayung, Jakarta Timur, Rabu 8 November 2023.

“Dari pengalaman kemarin juga ada beberapa kali merasa seperti, sebenarnya mungkin orang lain enggak secara langsung kayak menekan untuk masuk babak berapa atau juara gitu, cuman dari dirinya sendiri (yang menekan). Balik lagi ada pemikiran-pemikiran seperti itu,” tambah pemain 26 tahun itu.

Akan tetapi, Jonatan Christie sudah tahu cara untuk mengatasi permasalahannya tersebut. Caranya yakni menjaga pikiran dan kondisi psikologisnya agar tak merasa terbebani dengan ekspektasi orang lain maupun dirinya sendiri.