HOME SPORTS MOTOGP

Jorge Martin Berapi-api Tatap MotoGP Malaysia 2023: Harus Lebih Cepat dari Francesco Bagnaia!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 11 November 2023 |09:54 WIB
Jorge Martin Berapi-api Tatap MotoGP Malaysia 2023: Harus Lebih Cepat dari Francesco Bagnaia!
Jorge Martin kala mentas di MotoGP. (Foto: MotoGP)
SEPANG – Pembalap Pramac Ducati, Jorge Martin, sukses tampil gemilang di hari pertama MotoGP Malaysia 2023. Menurutnya, hal ini diperlukan karena dirinya harus lebih cepat dari Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) yang tengah jadi rival terberatnya dalam perebutan gelar juara MotoGP 2023.

Ya, Jorge Martin berhasil melesat kencang di hari pertama MotoGP Malaysia 2023. Meski hanya berada di tempat kedua, dia tetap puas karena itu akan membantunya mengalahkan rivalnya, Francesco Bagnaia dalam balapan.

Jorge Martin

Martinator -julukan Martin- mengawali MotoGP Malaysia 2023 dengan baik. Dia menjadi yang tercepat dalam sesi latihan bebas pertama dengan catatan waktu 1 menit 59,513 detik.

Kemudian, bintang asal Spanyol itu mengamankan tempat kedua dalam sesi latihan kedua. Dia hanya berselisih 0,174 detik dari pembalap Gresini Ducati, Alex Marquez, yang membukukan waktu tercepat di angka 1 menit 57,823 detik.

Martin pun merasa senang karena berhasil mengamankan tempat ke Q2 dalam sesi kualifikasi. Sebab menurutnya, posisi start akan sangat menentukan dalam balapan nanti karena diprediksi akan hujan dan bakal merepotkan jika start dari barisan belakang.

Dengan begitu, Jorge Martin bisa lebih fokus untuk menjadi lebih cepat dari rivalnya dalam perebutan gelar juara musim ini, yakni Pecco -sapaan Bagnaia.

“Itu sangat menegangkan karena Anda harus selalu berada di 10 besar. Kalau tidak, tiba-tiba kamu akan mendapat masalah besar saat hujan datang. Jika terjadi hujan saat balapan, risikonya besar bagi semua orang. Kami harus mengendalikan risiko ini,” kata Martin, dilansir dari Speedweek, Sabtu (11/11/2023).

“Saya memenangkan balapan basah terakhir dan memiliki kepercayaan diri untuk melakukannya. Tapi saya harus tetap rendah hati dan memikirkan bagaimana saya bisa lebih cepat dari Pecco, itu saja,” tambahnya.

