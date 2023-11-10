Advertisement
MOTOGP

Francesco Bagnaia Percaya Diri Tatap MotoGP Malaysia 2023, Ini Alasannya

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |23:47 WIB
Francesco Bagnaia Percaya Diri Tatap MotoGP Malaysia 2023, Ini Alasannya
Francesco Bagnaia mengaku makin nyaman gunakan ban lunak (Foto: REUTERS)
A
A
A

FRANCESCO Bagnaia percaya diri tatap MotoGP Malaysia 2023 karena mulai menemukan celah untuk mengatasi masalah ban motornya. Pembalap Ducati Lenovo tersebut mengakut idak kesulitan memakai ban lunak pada hari pertama gelaran MotoGP Malaysia 2023.

Pecco -- sapaan Bagnaia -- merasa optimistis menjelang balapan di Sirkuit Sepang pada Minggu (12/11/2023) mendatang. Hal itu disampaikan setelah latihan bebas pada hari Jumat (10/11/2023) ini.

Francesco Bagnaia

"Saya senang dengan apa yang saya temukan pada ban. Biasanya saya kesulitan dengan ban yang lebih lunak tetapi sekarang tidak," ujarnya, dipetik dari Crash, Jumat (10/11/2023).

“Penting untuk menggunakan ban belakang ini pada kedua balapan dan pekerjaan kami hari ini sangat positif dengan ban bekas," lanjutnya.

Pada sesi latihan bebas 1 (FP1), Bagnaia gagal menjadi yang tercepat di 10 besar. Namanya terpampang di urutan ke-15 tercepat di sesi tersebut.

Meski demikian, dirinya tetap bertekad untuk meningkatkan kemampuannya. Terlebih, Pecco juga mulai menguasai kemampuan ban motornya tersebut.

Halaman:
1 2
