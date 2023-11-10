Jelang MotoGP Malaysia 2023, Rombongan Fans Indonesia Berwisata ke Kawasan Sungai Weng Bukit Bintang

JELANG MotoGP Malaysia 2023, rombongan fans Indonesia berwisata ke kawasan Sungai Weng Bukit Bintang. Rombongan tersebut tiba di Bandara Internasional Kuala Lumpur pada Jumat (10/11/2023).

MNC Portal Indonesia berkesempatan mengikuti MotoGP Malaysia 2023 bersama TX Travel dengan dukungan oleh Tourism Malaysia Jakarta untuk turut memantau. Setibanya di Malaysia, rombongan fans menjajal kawasan wisata Sungei Weng Bukit Bintang

Mereka juga menikmati suasana perkotaan tersebut. Momen keramaian orang menyeberang di area simpang empat Bukit Bintang turut menambah antusiasme para pelancong Tanah Air.

Layaknya di Shibuya, Jepang, lokasi tersebut selalu meninggalkan kesan 'seru' bagi wisatawan. Selain itu gedung-gedung pencakar langit menambah rasa mewah tersendiri.