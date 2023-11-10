Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Jelang MotoGP Malaysia 2023, Rombongan Fans Indonesia Berwisata ke Kawasan Sungai Weng Bukit Bintang

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |22:02 WIB
Jelang MotoGP Malaysia 2023, Rombongan Fans Indonesia Berwisata ke Kawasan Sungai Weng Bukit Bintang
Fans MotoGP Indonesia di Malaysia (Foto: MPI/Basudiwa Supraja)
A
A
A

JELANG MotoGP Malaysia 2023, rombongan fans Indonesia berwisata ke kawasan Sungai Weng Bukit Bintang. Rombongan tersebut tiba di Bandara Internasional Kuala Lumpur pada Jumat (10/11/2023).

MNC Portal Indonesia berkesempatan mengikuti MotoGP Malaysia 2023 bersama TX Travel dengan dukungan oleh Tourism Malaysia Jakarta untuk turut memantau. Setibanya di Malaysia, rombongan fans menjajal kawasan wisata Sungei Weng Bukit Bintang

Sungai Weng Bukit Bintang

Mereka juga menikmati suasana perkotaan tersebut. Momen keramaian orang menyeberang di area simpang empat Bukit Bintang turut menambah antusiasme para pelancong Tanah Air.

Layaknya di Shibuya, Jepang, lokasi tersebut selalu meninggalkan kesan 'seru' bagi wisatawan. Selain itu gedung-gedung pencakar langit menambah rasa mewah tersendiri.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement