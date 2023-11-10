Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Dani Pedrosa Sebut Alasan Marc Marquez Tampil Melempem di Honda

Bertold Ananda , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |05:15 WIB
Dani Pedrosa Sebut Alasan Marc Marquez Tampil Melempem di Honda
Marc Marquez kesulitan tampil maksimal bersama Repsol Honda (Foto: REUTERS)
A
A
A

BARU-BARU ini nama rider penguji KTM, Dani Pedrosa, tengah menjadi sorotan publik dan para pecinta balap MotoGP dunia. Pasalnya dirinya belum lama membeberkan alasan di balik penampilan Marc Marquez yang melempem bersama Repsol HOnda.

Tentu saja beberapa alasan yang diungkapkan membuat gempar publik pencinta balap motor. Sebab, Dani Pedrosa pernah membalap untuk Honda selama 12 tahun, hingga akhirnya memutuskan pensiun sebagai rider reguler pada 2018 silam.

Dani Pedrosa

Lantas apa alasan di balik performa Marc Marquez yang perlahan kian menurun bahkan melempem? Berikut Okezone telah merangkum beberapa sumber, Kamis (09/11/2023).

Dani Pedrosa Sebut Alasan Marc Marquez Tampil Melempem di Honda

Dilansir dari laman Motosan, Dani Pedrosa mengungkap bahwa Honnda punya filosofi untuk unggul dalam kecepatan di dunia balap. Namun, hal itu tidak bisa diberikan oleh mereka pada saat ini.

“Filosofinya selalu: 'kami memberi Anda kekuatan semaksimal mungkin dan Anda harus mengelolanya.' Saya ingat bahwa saya selalu bertanya kepada mereka bahwa saya tidak memerlukan lebih banyak kekuatan, tetapi kemudian motornya menjadi lebih senyap, agar cengkeramannya lebih besar, agar putarannya lebih banyak, tetapi mereka selalu memberi saya lebih banyak kekuatan," ucap Dani Pedrosa dilansir dari Motosan.

Halaman:
1 2
