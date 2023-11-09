Penyebab Marc Marquez Ungkap Rekor Mentereng Valentino Rossi di MotoGP Tidak Sama Dengannya

PENYEBAB Marc Marquez ungkap rekor mentereng Valentino Rossi di MotoGP tidak sama dengannya dalam beberapa musim terakhir akan diulas Okezone. Hal itu disampaikan olehnya dalam sebuah wawancara khusus di Sirkuit Internasional Chang, Buriram, Thailand.

Pada momen itu, Marquez mendapat pertanyaan terkait dengan rekor juara dunia miliknya yang hanya terpaut satu saja dari Rossi. Seperti diketahui, The Baby Alien saat ini telah mengantongi total delapan gelar juara dunia di semua kelas.

Pembalap asal Spanyol itu kalah satu gelar dari rivalnya, yakni Rossi yang telah memenangkan total sembilan titel. Marquez pun diberi pertanyaan seputar motivasinya di musim depan untuk bisa menandingi rekor tersebut di sela-sela MotoGP Thailand 2023 pekan lalu.

Mendapat pertanyaan seperti itu, Marquez merasa untuk musim depan dirinya belum berhasrat menandingi rekor milik Rossi. Hal ini karena sang pembalap berusia 30 tahun itu merasa masih berada di level bawah terkhusus di beberapa musim terakhir.

BACA JUGA: Calon Pengganti Marc Marquez Percaya Diri Tatap MotoGP Malaysia 2023

Untuk itu, alih-alih berupaya mengejar rekor Rossi, Marquez lebih memilih membangun kembali kepercayaan dirinya. Setelah itu, barulah dia memikirkan cara untuk menjadi juara dunia kembali dan menyaingi rekor The Doctor.

“Saat ini, saya tidak berpikir untuk menyamai rekor tersebut karena saya jauh dari level saya. Dan saya tidak bisa mendekati musim depan seperti, 'Saya akan mencoba memenangkan gelar,'" ungkap Marquez, dikutip dari Crash, Kamis (9/11/2023).