Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Penyebab Marc Marquez Ungkap Rekor Mentereng Valentino Rossi di MotoGP Tidak Sama Dengannya

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |20:20 WIB
Penyebab Marc Marquez Ungkap Rekor Mentereng Valentino Rossi di MotoGP Tidak Sama Dengannya
Marc Marquez delapan kali juara dunia, terpaut satu dari rekor milik Valentino Rossi (Foto: Honda Racing Corporation)
A
A
A

PENYEBAB Marc Marquez ungkap rekor mentereng Valentino Rossi di MotoGP tidak sama dengannya dalam beberapa musim terakhir akan diulas Okezone. Hal itu disampaikan olehnya dalam sebuah wawancara khusus di Sirkuit Internasional Chang, Buriram, Thailand.

Pada momen itu, Marquez mendapat pertanyaan terkait dengan rekor juara dunia miliknya yang hanya terpaut satu saja dari Rossi. Seperti diketahui, The Baby Alien saat ini telah mengantongi total delapan gelar juara dunia di semua kelas.

Valentino Rossi pernah membela Repsol Honda (Foto: MotoGP)

Pembalap asal Spanyol itu kalah satu gelar dari rivalnya, yakni Rossi yang telah memenangkan total sembilan titel. Marquez pun diberi pertanyaan seputar motivasinya di musim depan untuk bisa menandingi rekor tersebut di sela-sela MotoGP Thailand 2023 pekan lalu.

Mendapat pertanyaan seperti itu, Marquez merasa untuk musim depan dirinya belum berhasrat menandingi rekor milik Rossi. Hal ini karena sang pembalap berusia 30 tahun itu merasa masih berada di level bawah terkhusus di beberapa musim terakhir.

Untuk itu, alih-alih berupaya mengejar rekor Rossi, Marquez lebih memilih membangun kembali kepercayaan dirinya. Setelah itu, barulah dia memikirkan cara untuk menjadi juara dunia kembali dan menyaingi rekor The Doctor.

“Saat ini, saya tidak berpikir untuk menyamai rekor tersebut karena saya jauh dari level saya. Dan saya tidak bisa mendekati musim depan seperti, 'Saya akan mencoba memenangkan gelar,'" ungkap Marquez, dikutip dari Crash, Kamis (9/11/2023).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement