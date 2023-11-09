5 Pebulu Tangkis Hebat Indonesia yang Pilih Pindah Negara, Nomor 1 Peraih Medali Olimpiade!

5 pebulu tangkis hebat Indonesia yang pilih pindah negara menarik dikulik. Sebab, kabar ini tentunya mengejutkan para pencinta bulu tangkis.

Beberapa pebulu tangkis hebat ini pun diketahui sukses mengukir karier cemerlang juga setelah pindah negara. Siapa saja mereka? Berikut 5 pebulu tangkis hebat Indonesia yang pilih pindah negara.

5. Halim Haryanto





Salah satu pebulu tangkis hebat Indonesia yang pilih pindah negara adalah Halim Haryanto. Dia diketahui memutuskan pindah menjadi warga negara Amerika Serikat.

Keputusan itu diambil Halim Haryanto pada 2004. Tentu saja, keputusan ini jadi sorotan karena Halim Haryanto sukses mengukir karier apik saat masih membela Indonesia.

Halim Haryanto meraih sejumlah gelar juara bergengsi, seperti Taiwan Open 2005 hingga All England 2001. Dia pun diketahui pernah berpasangan dengan Tony Gunawan.

4. Albertus Susanto Njoto

Kemudian, ada nama Albertus Susanto Njoto. Dia memutuskan pindah kewarganegaraan menjadi warga negara Hong Kong.

Selama masih menjadi warga negara Indonesia, Albertus Susanto Njoto punya karier apik. Tetapi, pemain spesialis ganda putra itu akhirnya memutuskan pindah kewarganegaraan karena ketatnya persaingan di Indonesia.