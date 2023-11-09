Aleix Espargaro Tanggapi Rumor Fermin Aldeguer Gantikan Marc Marquez di Repsol Honda

ALEIX Espargaro tanggapi rumor Fermin Aldeguer gantikan Marc Marquez di Repsol Honda. Pembalap Aprilia Racing itu, Espargaro, menilai Aldeguer sudah siap tampil di MotoGP.

Nama Fermin Aldeguer belakangan ramai dikaitkan dengan Repsol Honda, yang hendak meninggalkan tim pabrikan Jepang itu untuk Gresini Ducati di akhir tahun. Honda Racing Corporation dikabarkan sudah memulai negosiasi dengan sang pembalap berusia 18 tahun dan Espargaro memberi tanggapan positif soal ini.

"Menurut saya, Aldeguer sudah siap untuk tampil di MotoGP. Dia pembalap yang cepat dan saya menyukainya," ungkap Espargaro dilansir dari Speedweek, Kamis (9/11/2023).

"Dia adalah orang yang baik dan sudah menunjukkan dalam beberapa balapan terakhir kalau dia adalah pembalap yang sangat cepat," lanjutnya.

Espargaro bahkan mengatakan bahwa Aldeguer mirip dengan salah satu pembalap MotoGP, Fabio Quartararo. Menurutnya, keduanya memiliki kemiripan dalam cara berkendara dan juga perjalanannya menuju MotoGP.