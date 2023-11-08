Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Korea Masters 2023: Adnan Maulana/Nita Violina Lolos ke 16 Besar Usai Libas Wakil Taiwan

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 08 November 2023 |11:17 WIB
Hasil Korea Masters 2023: Adnan Maulana/Nita Violina Lolos ke 16 Besar Usai Libas Wakil Taiwan
Ganda campuran Indonesia, Adnan Maulana/Nita Violina Marwah. (Foto: PBSI)
A
A
A

GWANGJU – Pasangan ganda campuran Indonesia, Adnan Maulana/Nita Violina Marwah, berhasil melibas wakil Taiwan, Wei Chun Wei/Nicole Gonzalez Chan di babak 32 besar Korea Masters 2023. Dengan kemenangan itu, Adnan/Nita sukses merebut tiket ke babak 16 besar.

Perjuangan Adnan/Nita di Korea Masters 2023 itu pun berlangsung di Gwangju Women’s University Stadium, Gwangju, Korea Selatan pada Rabu (8/11/2023) pagi WIB. Adnan/Nita berhasil mengunci kemenangan dalam dua gim langsung dengan skor 21-19 dan 21-19.

Jalannya Pertandingan

Adnan/Nita mengawali pertandingan dengan kurang baik di gim pertama. Ganda campuran ranking 37 dunia itu tak kuasa menahan gempuran serangan Wei/Chan yang bermain agresif pada awal gim pertama.

Meski demikian, Adnan/Nita berupaya mengejar ketertinggalan dengan menerapkan pukulan variatif. Sayangnya, mereka tetap harus mengakui keunggulan Wei/Chan pada jeda interval gim pertama dengan skor 6-11.

Adnan Maulana/Nita Violina

Setelah jeda, Wei/Chan justru tidak bisa bermain konsisten dan berhasil terkejar. Adnan/Nita memanfaatkan kesempatan dengan baik dan membalikkan keadaan. Akhirnya, mereka berhasil mengunci kemenangan pada gim pertama dengan skor 21-19.

Halaman:
1 2
