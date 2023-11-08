Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Korea Masters 2023: Singkirkan Tunggal Putra Jepang, Shesar Hiren Rhustavito Lanjut ke 16 Besar

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 08 November 2023 |11:07 WIB
Hasil Korea Masters 2023: Singkirkan Tunggal Putra Jepang, Shesar Hiren Rhustavito Lanjut ke 16 Besar
Tunggal putra Indonesia, Shesar Hiren Rhustavito. (Foto: PBSI)
A
A
A

GWANGJU – Pebulutangkis tunggal putra Indonesia, Shesar Hiren Rhustavito sukses mengalahkan wakil Jepang, Yushi Tanaka, di babak 32 besar Korea Masters 2023, pada Rabu (8/11/2023). Berjuang selama 57 menit, Shesar pun lolos ke 16 besar dengan kemenangan rubber game.

Tepatnya Shesar menang dengan skor 21-11, 16-21, dan 21-17. Dengan hasil tersebut, Shesar pun akan kembali berjuang Gwangju Women’s University Stadium, Gwangju, Korea Selatan pada babak 16 besar Korea Masters 2023.

Jalannya Pertandingan

Pebulutatangkis yang akrab disapa Vito itu memulai pertandingan dengan permainan tempo cepat pada awal gim pertama. Tidak butuh waktu lama, Vito berhasil unggul enam poin atas Tanaka. Tunggal putra Indonesia itu nyaman menguasai jalannya pertandingan.

Tanaka baru bisa mencetak poin setelah tertinggal enam angka. Terus mendominasi, Vito mengandalkan agresivitas dan pukulan keras untuk menghancurkan pertahanan Tanaka.

Shesar Hiren Rhustavito

Pada jeda interval pertama, Vito berhasil memastikan keunggulan dengan skor 11-4. Setelah rehat, Tanaka yang berupaya mengejar justru melakukan banyak kesalahan. Vito pun berhasil memanfaatkan momentum ini.

Akhirnya, Vito sukses mengunci kemenangan atas Tanaka pada gim pertama dengan skor 21-11. Memasuki gim kedua, Vito kembali menguasai permainan sejak awal. Walau demikian, kali ini tunggal putra ranking 56 dunia itu bermain lebih kalem.

1 2
