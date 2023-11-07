Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

NOC Indonesia Perkuat Sinergi dengan Prancis Jelang Olimpiade Paris 2024 Usai Tim Indonesia Segel 4 Tiket

Maulana Yusuf , Jurnalis-Selasa, 07 November 2023 |17:03 WIB
NOC Indonesia Perkuat Sinergi dengan Prancis Jelang Olimpiade Paris 2024 Usai Tim Indonesia Segel 4 Tiket
Ketua NOC Indonesia, Raja Sapta Oktohari bersama Dubes Prancis untuk Indonesia, H.E Fabien Laurent Robert Panone. (Foto: NOC Indonesia)
A
A
A

KOMITE Olimpiade Indonesia (NOC Indonesia) perkuat sinergi dengan Prancis jelang Olimpiade Paris 2024. Penguatan sinergi ini dilakukan Ketua NOC Indonesia, Raja Sapta Oktohari, dengan melakukan pertemuan bersama Duta Besar (Dubes) Prancis untuk Indonesia, H.E Fabien Laurent Robert Panone, di Jakarta pada Senin (6/11/2023) malam WIB.

Pertemuan tersebut sebagai upaya penguatan diplomasi olahraga internasional, khususnya dalam rangka persiapan menuju Olimpiade Paris 2024. Dalam pertemuan itu, keduanya membahas perkembangan olahraga dan persiapan Paris sebagai tuan rumah pesta olahraga empat tahunan paling prestisius di dunia ini.

“Saya berterima kasih atas jamuan makan malam ini dan ini adalah momen penting dengan diskusi substantif terkait perkembangan olahraga, termasuk persiapan Olimpiade Paris yang dijelaskan langsung oleh Duta Besar H.E. Fabien," ungkap Raja Sapta Oktohari, mengutip dari rilis NOC Indonesia, Selasa (7/11/2023).

"Tentu ini adalah awal untuk langkah-langkah yang dapat kita jajaki selanjutnya,” tambah Okto, sapaan Raja Sapta Oktohari.

Dalam pertemuan itu, Raja Sapta Oktohari didampingi Wakil Ketua Umum Ismail Ning, Komite Eksekutif Harry Warganegara dan Josephine Tampubolon, Wakil Sekjen NOC Indonesia Daniel Loy. Selain itu ada perwakilan cabang olahraga, yakni Ketua PB PRSI Anindya Bakrie, Bendahara PB Perpani Irawadi Hanafi, serta Sekretaris Jenderal PBTI Brigadir Jenderal Robert Ndona.

NOC Indonesia perkuat sinergi dengan Prancis jelang Olimpiade Paris 2024 (NOC Indonesia)

Di kesempatan yang sama, Duta Besar Prancis untuk Indonesia, H.E. Fabien, mengapresiasi kehadiran NOC Indonesia yang telah bersedia hadir dalam undangan pihaknya. Ia menilai Indonesia menjadi negara yang amat penting bagi Prancis dan berpotensi untuk melakukan kerjasama di bidang olahraga ke depannya.

Halaman:
1 2
