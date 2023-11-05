Max Verstappen Beberkan Kunci Sukses Menangkan Sprint Race F1 GP Brasil 2023

MAX Verstappen beberkan kunci sukses menangkan sprint race F1 GP Brasil 2023 pada Minggu (5/11/2023) dini hari tadi WIB. Pembalap Red Bull Racing itu menuturkan bahwa manajemen ban yang apik adalah kunci keberhasilan, karena keausan dan degradasi ban berada di luar prediksinya.

Verstappen start di posisi terdepan namun disalip oleh Lando Norris seketika balapan dimulai. Dia kembali tancap gas untuk kembali melewati pembalap McLaren itu di tikungan pertama.

Setelah itu, juara F1 2023 itu sangat nyaman berada di posisi terdepan. Meski sesekali Norris mendekat, dia mampu menjaga takhtanya hingga melewati garis finis sebagai pemenang dengan selisih empat detik dari Norris.

Verstappen pun menilai overtake yang dilakukannya di awal balapan terhadap Norris sangat penting baginya untuk memenangkan balapan. Pasalnya, dia melakukan start dengan kurang baik.

“Sangat penting untuk melewati Lando segera setelah start. Saya tidak keluar dari garis start sebaik dia, tapi kemudian saya mendorong di sampingnya sebelum tikungan pertama dan menyalipnya,” kata Verstappen dilansir dari Speedweek, Minggu (5/11/2023).

Namun, yang lebih penting dari itu adalah manajemen bannya yang sangat baik. Sebab, pembalap asal Belanda itu merasakan degradasi dan tingkat keausan bannya jauh lebih besar daripada yang telah diprediksi.

“Setelah itu, sangat penting untuk mengemudi secara konsisten. Keausan bannya sangat tinggi, untungnya saya bisa menjaga roller tetap hidup. Namun degradasi ban lebih besar dari yang diperkirakan,” jelas juara dunia tiga kali itu.