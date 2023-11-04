5th Combaxx Asian Open Taekwondo Championship 2023 Pakistan: Atlet Taekwond Indonesia Ni Kadek Heni Raih Medali Emas

ISLAMABAD – Atlet taekwondo Indonesia, Ni Kadek Heni sukses mengharumkan Merah Putih di ajang 5th Combaxx Asian Open Taekwondo Championship 2023 di Islamabad, Paksitan. Sebab Ni Kadek Heni berhasil meraih medali emas di kelas 49kg putri pada ajang yang digelar pada 1-5 November 2023 tersebut.

Turun di nomor 49kg putri, Ni Kadek Heni menunjukkan penampilan yang luar biasa sepanjang kompetisi. Dengan keunggulan teknik dan kelincahan yang dimilikinya, Ni Kadek Heni berhasil menaklukkan semua lawan-lawannya di kategori Kelas U 49 kg.

Hasil akhirnya adalah medali emas yang membanggakan bagi Merah Putih. Pada partai final yang penuh ketegangan, Ni Kadek Heni berhasil mengalahkan atlet dari Nepal, Anjali Tamang dengan skor 2-1.

Pertarungan sengit ini menjadi sorotan utama dalam Kejuaraan Asia 2023 tersebut. Tak ayal Ni Kadek Heni pun mengaku bangga karena bisa menang dan memberikan medali emas untuk Indonesia.

“Senang dan bangga bisa menyumbang emas untuk Indonesia. Semoga bisa berbuat lebih banyak lagi di event-event selanjutnya,“ kata Heni, dikutip dari rilis PBTI, Sabtu (4/11/2023).

Keberhasilan Ni Kadek Heni tidak hanya mencerminkan kerja kerasnya, tetapi juga dedikasi tim pelatih dan dukungan penuh dari seluruh negara. Prestasi ini memupuk semangat juang olahraga Taekwondo di Indonesia dan menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk mengejar mimpi mereka.