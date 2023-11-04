Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Semifinal Hylo Open 2023: Rehan Naufal/Lisa Ayu Melaju ke Final!

Muhammad Gazza , Jurnalis-Sabtu, 04 November 2023 |23:13 WIB
Hasil Semifinal Hylo Open 2023: Rehan Naufal/Lisa Ayu Melaju ke Final!
Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati melenggang ke final Hylo Open 2023 (Foto: Twitter/@INABadminton)
A
A
A

SAARBRUCKEN - Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati berhasil melaju ke final Hylo Open 2023 Super 300. Ganda campuran Indonesia itu mengalahkan Mathias Christiansen/Alexandra Boje di babak semifinal Hylo Open 2023 dengan skor 15-21, 21-17, dan 21-19.

Bermain di Saarlandhalle, Saarbrucken, Jerman, Sabtu (4/11/2023) malam WIB, Rehan/Lisa sempat unggul 3-1 terlebih dahulu. Akan tetapi, setelah itu mereka tertinggal dengan skor 3-6.

Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati beraksi di BWF World Championships 2023 (Foto: Badminton Photo/Yohan Nonotte)

Rehan/Lisa terus dijauhi pasangan Denmark setelah itu. Mereka tertinggal hingga skor 7-11 pada interval gim pertama.

Selepas rehat, Rehan/Lisa kembali kesulitan mencuri poin dan terus tertinggal hingga kor 8-15. Mereka sempat mencoba bangkit dan memperkecil ketertinggalan hingga skor menjadi 12-15.

Hanya terpaut tiga poin, Christiansen/Boje kembali melesat dan meninggalkan Rehan/Lisa. Pasangan Indonesia terus tertinggal hingga skor 13-18. Pada akhirnya, Christiansen/Boje berhasil menjaga keunggulan dan terus meninggalkan Rehan/Lisa. Mereka menang dengan skor 15-21.

Kecolongan gim pertama, Rehan/Lisa bertekad untuk bangkit dan memaksa digelarnya gim ketiga. Namun, pada awal gim kedua mereka tertinggal terlebih dahulu dengan skor 1-3 dan 4-5.

Setelah itu, mereka mencuri lima poin berturut-turut dan unggul 9-5. Keunggulan tersebut terus terjaga hingga skor 11-9 pada interval gim kedua. Selepas jeda, Christiansen/Boje mampu menempel ketat perolehan angka Rehan/Lisa. Skor pun sempat imbang pada 12-12 dan 13-13.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/13/40/2919224/rehan-naufal-lisa-ayu-puas-bisa-buktikan-kebangkitan-di-hylo-open-2023-meski-gagal-juara-mgcP1PXhp1.jpg
Rehan Naufal/Lisa Ayu Puas Bisa Buktikan Kebangkitan di Hylo Open 2023 meski Gagal Juara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/08/40/2916627/ada-sosok-pelatih-indonesia-di-balik-kegagalan-rehan-naufal-lisa-ayu-juara-hylo-open-2023-8KcAnO1ZnX.jpg
Ada Sosok Pelatih Indonesia di Balik Kegagalan Rehan Naufal/Lisa Ayu Juara Hylo Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/07/40/2916070/saat-apriyani-rahayu-tubruk-tiang-net-hingga-dipaksa-mundur-karena-cedera-di-hylo-open-2023-RoNey2fKq8.jpg
Saat Apriyani Rahayu Tubruk Tiang Net hingga Dipaksa Mundur karena Cedera di Hylo Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/07/40/2916029/update-ranking-bwf-usai-hylo-open-2023-rehan-naufal-lisa-ayu-malah-turun-peringkat-usai-jadi-runner-up-bVrcfAJRnv.jpg
Update Ranking BWF Usai Hylo Open 2023: Rehan Naufal/Lisa Ayu Malah Turun Peringkat Usai Jadi Runner-up
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/07/40/2915916/momen-respek-dan-sportivitas-pebulu-tangkis-china-usai-apriyani-rahayu-alami-cedera-lutut-di-final-hylo-open-2023-ZXF9avBnY3.jpg
Momen Respek dan Sportivitas Pebulu Tangkis China Usai Apriyani Rahayu Alami Cedera Lutut di Final Hylo Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/07/40/2915742/gemas-lihat-liu-yuchen-panggil-istri-hendra-setiawan-mom-netizen-lucu-banget-keluarga-lintas-negara-DgGD6ClDMa.jpg
Gemas Lihat Liu Yuchen Panggil Istri Hendra Setiawan Mom, Netizen: Lucu Banget Keluarga Lintas Negara
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement