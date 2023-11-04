Hasil Semifinal Hylo Open 2023: Rehan Naufal/Lisa Ayu Melaju ke Final!

SAARBRUCKEN - Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati berhasil melaju ke final Hylo Open 2023 Super 300. Ganda campuran Indonesia itu mengalahkan Mathias Christiansen/Alexandra Boje di babak semifinal Hylo Open 2023 dengan skor 15-21, 21-17, dan 21-19.

Bermain di Saarlandhalle, Saarbrucken, Jerman, Sabtu (4/11/2023) malam WIB, Rehan/Lisa sempat unggul 3-1 terlebih dahulu. Akan tetapi, setelah itu mereka tertinggal dengan skor 3-6.

Rehan/Lisa terus dijauhi pasangan Denmark setelah itu. Mereka tertinggal hingga skor 7-11 pada interval gim pertama.

Selepas rehat, Rehan/Lisa kembali kesulitan mencuri poin dan terus tertinggal hingga kor 8-15. Mereka sempat mencoba bangkit dan memperkecil ketertinggalan hingga skor menjadi 12-15.

Hanya terpaut tiga poin, Christiansen/Boje kembali melesat dan meninggalkan Rehan/Lisa. Pasangan Indonesia terus tertinggal hingga skor 13-18. Pada akhirnya, Christiansen/Boje berhasil menjaga keunggulan dan terus meninggalkan Rehan/Lisa. Mereka menang dengan skor 15-21.

Kecolongan gim pertama, Rehan/Lisa bertekad untuk bangkit dan memaksa digelarnya gim ketiga. Namun, pada awal gim kedua mereka tertinggal terlebih dahulu dengan skor 1-3 dan 4-5.

Setelah itu, mereka mencuri lima poin berturut-turut dan unggul 9-5. Keunggulan tersebut terus terjaga hingga skor 11-9 pada interval gim kedua. Selepas jeda, Christiansen/Boje mampu menempel ketat perolehan angka Rehan/Lisa. Skor pun sempat imbang pada 12-12 dan 13-13.