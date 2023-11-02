5 Pebulu Tangkis Indonesia yang Berprestasi Usai Pindah Negara, Nomor 1 Juara Dunia 2005!

5 pebulu tangkis Indonesia yang berprestasi usai pindah negara menarik dikulik. Sebab, salah satunya ada juara dunia.

Indonesia memang punya segudang atlet berbakat di dunia bulu tangkis. Beberapa pebulu tangkis pun akhirnya memutuskan pindah negara demi mengembangkan kemampuannya jauh lebih baik lagi.

Siapa saja mereka? Berikut 5 pebulu tangkis Indonesia yang berprestasi usai pindah negara.

5. Halim Haryanto





Salah satu pebulu tangkis Indonesia yang berprestasi usai pindah negara adalah Halim Haryanto. Dia pindah kewarganeragaan ke Amerika Serikat pada 2004.

Kala masih berstatus WNI, Halim Haryanto sukses mengukir prestasi manis di sektor ganda putra. Duetnya dengan Tony Gunawan berhasil merebut gelar juara All England 2001, Singapore Open 2021, dan masih banyak lagi lainnya. Selain dengan Tony Gunawan, Halim Haryanto juga pernah berduet dengan Sigit Budiarto hingga Davis Efraim.

4. Setyana Mapasa





Lalu, ada Setyana Mapasa Halim Haryanto, Setyana Mapasa memilih pindah menjadi warga negara Australia. Keputusan itu diambil sejak 2014.

Setyana Mapasa pun bermain di sektor ganda. Dia berduet dengan pebulu tangkis cantik Australia, Gronya Somerville, di ganda putri.

Sebelum menjadi warga negara Australia, Setyana pernah masuk pelatnas PBSI junior. Akan tetapi, cedera membuat karier perempuan kelahiran Minahasa, Sulawesi Utara, 15 Agustus 1995 ini, tidak berkembang.