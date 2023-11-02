Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

5 Pebulu Tangkis Indonesia yang Berprestasi Usai Pindah Negara, Nomor 1 Juara Dunia 2005!

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |18:21 WIB
5 Pebulu Tangkis Indonesia yang Berprestasi Usai Pindah Negara, Nomor 1 Juara Dunia 2005!
Tony Gunawan bersama para pebulu tangkis Indonesia. (Foto: Instagram/@hendrasansan)
A
A
A

5 pebulu tangkis Indonesia yang berprestasi usai pindah negara menarik dikulik. Sebab, salah satunya ada juara dunia.

Indonesia memang punya segudang atlet berbakat di dunia bulu tangkis. Beberapa pebulu tangkis pun akhirnya memutuskan pindah negara demi mengembangkan kemampuannya jauh lebih baik lagi.

Siapa saja mereka? Berikut 5 pebulu tangkis Indonesia yang berprestasi usai pindah negara.

5. Halim Haryanto

Halim Haryanto

Salah satu pebulu tangkis Indonesia yang berprestasi usai pindah negara adalah Halim Haryanto. Dia pindah kewarganeragaan ke Amerika Serikat pada 2004.

Kala masih berstatus WNI, Halim Haryanto sukses mengukir prestasi manis di sektor ganda putra. Duetnya dengan Tony Gunawan berhasil merebut gelar juara All England 2001, Singapore Open 2021, dan masih banyak lagi lainnya. Selain dengan Tony Gunawan, Halim Haryanto juga pernah berduet dengan Sigit Budiarto hingga Davis Efraim.

4. Setyana Mapasa

Setyana Mapasa

Lalu, ada Setyana Mapasa Halim Haryanto, Setyana Mapasa memilih pindah menjadi warga negara Australia. Keputusan itu diambil sejak 2014.

Setyana Mapasa pun bermain di sektor ganda. Dia berduet dengan pebulu tangkis cantik Australia, Gronya Somerville, di ganda putri.

Sebelum menjadi warga negara Australia, Setyana pernah masuk pelatnas PBSI junior. Akan tetapi, cedera membuat karier perempuan kelahiran Minahasa, Sulawesi Utara, 15 Agustus 1995 ini, tidak berkembang.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/40/3183539/jonatan_christie_bersama_shania_junianatha-ioRn_large.jpg
Kisah Lucu Jonatan Christie: Tertangkap Basah Lirik Chiharu Shida, Langsung Ketahuan sang Istri!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/40/3183641/alexandra_boje-emWa_large.jpg
Kisah Alexandra Boje, Pebulu Tangkis Supercantik Denmark yang Jatuh Hati pada Keindahan Alam Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/40/3183622/lianne_tan-I6Qt_large.jpg
5 Pebulu Tangkis Dunia yang Tak Disangka Keturunan Indonesia, Nomor 1 Bidadari Tunggal Putri!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/40/3183554/simak_kisah_malang_zheng_si_wei_yang_trofi_juaranya_pecah_berkeping_keping_di_jakarta-DAQk_large.jpg
Kisah Malang Pebulu Tangkis Zheng Si Wei, Trofi Juaranya Pecah Berkeping-keping di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/40/3183535/jonatan_christie-A5Ml_large.jpg
Dianggap Lebih Berprestasi Usai Keluar Pelatnas PBSI, Ini Jawaban Berkelas Jonatan Christie
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/40/3183517/anthony_sinisuka_ginting_dan_jonatan_christie-B0hM_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Jonatan Christie dan Anthony Ginting, Dulunya Bestie Sekamar di Pelatnas PBSI Cipayung
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement