Lee Chong Wei Harap Lee Zii Jia Segera Ikut Program Emas Olimpiade 2024 untuk Malaysia

KUALA LUMPUR - Lee Chong Wei berharap Lee Zii Jia segera menuruti ultimatum yang diberikan oleh Menpora Malaysia Hannah Yeoh. Dengan begitu, dia menandatangani Letter of Commitment (LOC) untuk mengikuti program Road to Gold (RTG) dari negara.

Untuk diketahui, RTG adalah program yang dirancang oleh Pemerintah Malaysia dalam rangka mendapatkan emas pertama mereka di ajang Olimpiade. Sebab, sejak kali pertama ikut serta pada edisi 1956, Negeri Jiran sama sekali belum menyabet medali emas.

Cabor bulu tangkis dianggap menjadi salah satu yang punya peluang besar untuk menyumbang emas perdana bagi Negeri Jiran di pesta olahraga terakbar di dunia itu. Mereka sempat meraih perak pada Olimpiade Rio de Janeiro 2016 lewat pasangan Goh Liu Ying/Chan Peng Soon.

Namun, Zii Jia, yang merupakan tunggal putra andalan Malaysia, belum menandatangani LOC tersebut sebagai tanda berkomitmen mengikuti program RTG. Padahal, dia merupakan salah satu pemain yang diandalkan untuk juara.

Kesibukan berlatih dan mengikuti turnamen di berbagai negara menjadi alasan pemain ranking 11 dunia itu belum sempat menandatanganinya. Oleh karena itu, Hannah memberi ultimatum kepada Zii Jia untuk segera melakukannya dalam waktu dua pekan ke depan.

Chong Wei pun berharap Zii Jia segera menuruti kemauan Hannah. Jika tidak, maka tindak lanjutnya akan dibahas dalam rapat berikutnya.