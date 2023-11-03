Fabio Di Giannantonio Diisukan Gantikan Marc Marquez di Repsol Honda, Stefan Bradl Ragu Bakal Bakal Bersinar

NAMA Fabio Di Giannantonio kini diisukan gantikan Marc Marquez di Repsol Honda pada MotoGP 2024. Mendapati kabar ini, test rider Honda, Stefan Bradl, memberi komentar.

Bradl tampak ragu Di Giannantonio bisa jadi pengganti tepat. Sebab, motor Honda sangat berbeda dengan Ducati yang saat ini ditunggangi Di Ginnantonio. Jadi, jika pindah, Di Ginnantonio akan menghadapi tantangan besar.

Bagi Bradl, motor Ducati sangat mudah dikendarai siapa saja. Sementara Honda, sedang terpuruk saat ini dan kuda besinya sulit untuk dikuasai, bahkan untuk seorang juara MotoGP 2020, Joan Mir.

“Dia berasal dari Ducati, yang sangat ramah pengguna. Entahlah, tapi jika dia akhirnya bergabung dengan tim pabrikan Honda, itu akan menjadi tantangan besar baginya. Maka akan terlihat apakah dia mampu melakukannya,” kata Bradl, dilansir dari Speedweek, Kamis (11/2/2023).

“Namun, jika dia melakukan itu kepada dirinya sendiri atau mengambil kesempatan ini, dia harus sadar bahwa itu adalah pekerjaan yang sulit saat ini,” tambahnya.