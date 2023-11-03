Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Fabio Di Giannantonio Diisukan Gantikan Marc Marquez di Repsol Honda, Stefan Bradl Ragu Bakal Bakal Bersinar

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |10:49 WIB
Fabio Di Giannantonio Diisukan Gantikan Marc Marquez di Repsol Honda, Stefan Bradl Ragu Bakal Bakal Bersinar
Fabio Di Ginnantonio kala mentas di MotoGP. (Foto: MotoGP)
A
A
A

NAMA Fabio Di Giannantonio kini diisukan gantikan Marc Marquez di Repsol Honda pada MotoGP 2024. Mendapati kabar ini, test rider Honda, Stefan Bradl, memberi komentar.

Bradl tampak ragu Di Giannantonio bisa jadi pengganti tepat. Sebab, motor Honda sangat berbeda dengan Ducati yang saat ini ditunggangi Di Ginnantonio. Jadi, jika pindah, Di Ginnantonio akan menghadapi tantangan besar.

Fabio Di Giannantonio

Bagi Bradl, motor Ducati sangat mudah dikendarai siapa saja. Sementara Honda, sedang terpuruk saat ini dan kuda besinya sulit untuk dikuasai, bahkan untuk seorang juara MotoGP 2020, Joan Mir.

“Dia berasal dari Ducati, yang sangat ramah pengguna. Entahlah, tapi jika dia akhirnya bergabung dengan tim pabrikan Honda, itu akan menjadi tantangan besar baginya. Maka akan terlihat apakah dia mampu melakukannya,” kata Bradl, dilansir dari Speedweek, Kamis (11/2/2023).

“Namun, jika dia melakukan itu kepada dirinya sendiri atau mengambil kesempatan ini, dia harus sadar bahwa itu adalah pekerjaan yang sulit saat ini,” tambahnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement