HOME SPORTS MOTOGP

Dani Pedrosa Beri Wejangan kepada Jorge Martin yang Tengah Bersaing Perebutkan Gelar Juara MotoGP 2023

Muhammad Gazza , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |02:03 WIB
Dani Pedrosa Beri Wejangan kepada Jorge Martin yang Tengah Bersaing Perebutkan Gelar Juara MotoGP 2023
Pembalap Tim Pramac Ducati, Jorge Martin. (Foto: Reuters)
A
A
A

BURIRAM - Mantan pembalap MotoGP, Dani Pedrosa, memiliki wejangan kepada Jorge Martin (Pramac Ducati) yang tengah bersaing dengan Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) untuk gelar juara dunia MotoGP 2023. Saran Pedrosa, Martin harus memperlihatkan dirinya yang tercepat di setiap sesi pada tiga seri terakhir MotoGP 2023 untuk membuktikan bahwa Martinator –julukan Martin– adalah yang tercepat di ajang tersebut.

Pedrosa menyampaikan saran itu usai terpukau dengan penampilan apik Martin di MotoGP Thailand 2023. Ia memberikan pujian kepada Martin karena mampu tampil sangat cepat di Sirkuit Buriram, Thailand hingga memenangkan seri tersebut.

Ya, Martin dapat melesat cepat sepanjang akhir pekan lalu baik di sprint race maupun balapan utama di Sirkuit Internasional Buriram, Thailand. Pembalap 25 tahun itu berhasil memenangi sprint race dan juga balapan utama pada seri ke-17 itu.

Menurut Pedrosa, Martin tampil apik di MotoGP Thailand 2023 kemarin. Dia melihat bahwa Martin menunjukkan performa yang luar biasa akhir pekan lalu.

Dani Pedrosa

"Saya rasa Martin mampu menjaga penampilannya dengan sangat baik. Mungkin dia bahkan menunjukkan bahwa dirinya bisa tampil lebih cepat lagi, tetapi dia harus menjaga fisik dan juga bannya sepanjang balapan," kata Pedrosa dikutip dari Motosan, Kamis (2/11/2023).

"Itu (hasil MotoGP Thailand 2023) adalah kemenangan yang penting bagi Martin sebagai titik bangkit dari dua kegagalan yang dialaminya," lanjutnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
