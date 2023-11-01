Advertisement
SPORT LAIN

Saat Otot Tangan Manusia Paling Kuat di Indonesia Aji Soeganda Putus karena Angkat Beban

Reinaldy Darius , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |02:06 WIB
Saat Otot Tangan Manusia Paling Kuat di Indonesia Aji Soeganda Putus karena Angkat Beban
Aji Soeganda, atlet strongman Indonesia yang otot tangannya pernah putus karena angkat beban (Foto: Instagram/aji_soeganda)
MOMEN ketika otot tangan manusia paling kuat di Indonesia, Aji Soeganda, putus karena angkat beban akan dibahas di sini. Hal itu pernah diungkap olehnya dalam podcast milik Deddy Corbuzier.

Aji Soeganda merupakan seorang atlet strongman. Itu merupakan sebuah kompetisi yang berpusat kepada adu kekuatan yang menguji ketahanan fisik hingga tingkat yang tak bisa ditemukan dalam olahraga berbasis kekuatan lainnya.

Aji Soeganda

Aji Soeganda merupakan salah satu penggiat strongman di Indonesia yang memiliki bobot hingga lebih dari 150 kilogram. Pada suatu waktu, dia pernah menjadi bintang tamu di podcast Close The Door milik Deddy Corbuzier.

Aji telah menekuni dunia strongman sejak 2017 dan telah mengikuti sejumlah kompetisi sejak saat itu. Salah satu yang menyisakan kisah adalah pada saat kejuaraan strongman tingkat Asia Tenggara digelar di Cinere, karena Aji mengalami kecelakaan.

Kejadian bermula ketika Aji melakukan challenge membalikkan ban crane setinggi orang dewasa. Kepada Deddy Corbuzier, Aji menyebut bahwa ban tersebut memiliki bobot sekitar 500 kilogram.

