2 Wakil Indonesia Apriyani/Fadia dan Febriana/Amalia Tembus 16 Besar Hylo Open 2023, Live di iNews, New Home of Badminton!

Perjuangan wakil Indonesia di Hylo Open 2023 akan berlanjut hari ini. (Foto: MNC Media)

DUA wakil Indonesia sudah berhasil lolos ke babak 16 besar Hylo Open 2023, yakni Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti dan Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi. Saksikan lebih lanjut kiprah para wakil Tanah Air di Hylo Open 2023 secara live di iNews, new home of badminton.

Ya, gema bulu tangkis kembali memenuhi turnamen prestisius Hylo Open 2023, hari ini, Rabu (1/11/2023). Kemarin, Indonesia telah meraih awal yang menggembirakan ketika 2 pasangan ganda putri berhasil meraih kemenangan gemilang.

Kini, saatnya 3 wakil lain Indonesia berusaha menyusul keberhasilan Apriyani/Fadia dan Febriana/Amalia. Mereka siap mengamankan tiket menuju babak 16 besar.

Dua pasangan ganda putri yang lolos tersebut adalah Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti dan Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi. Apriyani/Fadia memastikan langkah ke babak 16 besar setelah memenangi pertarungan melawan pasangan Amerika Serikat, Annie Xu/Kerry Xu, dua gim langsung dengan skor 21-14 dan 21-10.

Langkah gemilang Apriyani/Fadia juga diikuti ganda putri lainnya, yakni Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi. Keduanya menang dua gim langsung saat melawan wakil India, Tanisha Crasto/Ashwini Ponnappa dengan skor 21-15, 21-18.

Perjuangan yang dilakukan Ana/Tiwi -panggilan akrab Febriana/Amalia- tak semudah Apriyani/Fadia. Ana/Tiwi butuh waktu cukup lama untuk memenangkan pertarungan sengit melawan peringkat 31 dunia asal India itu.

Kedua pasangan ganda putri Indonesia itu berpotensi akan saling jumpa di babak perempatfinal Hylo Open 2023. Hal itu bisa terjadi jika mereka bisa memenangkan laga babak 16 besar pada Kamis 2 November 2023.