Hasil Hylo Open 2023: Febriana Dwipuji/Amallia Cahaya Susul Apriyani Rahayu/Siti Fadia ke 16 Besar

HASIL Hylo Open 2023 akan dibahas di sini. Ganda putri Indonesia, Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi, sukses mengalahkan wakil India, Tanisha Crasto/Ashwini Ponnappa, dua set langsung dengan skor 21-15 dan 21-18 dalam tempo 47 menit.

Febriana/Amallia pun sukses melenggang ke 16 besar, menyusul ganda putri Indonesia lainnya, Apriyani Rahayu/Siti Fadia. Di babak selanjutnya pada turnamen Super 300 ini, Febriana/Amallia akan menghadapi salah satu di antara utusan China, Li Yi Jing/Luo Xu Min kontra Julie Finne-Ipsen/Mai Surrow dari Denmark.

Berlaga di Saarlandhalle, Saarbrucken, Jerman, pada Selasa (31/10/2023) malam WIB, Ana/Tiwi -sapaan Febriana/Amallia- memulai pertandingan dengan percaya diri. Mereka mampu menelan lawan hingga unggul jauh 8-2.

Akan tetapi, Crasto/Ponappa bisa memberikan perlawanan hingga memangkad ketertinggalan mereka menjadi 7-8. Namun, duet Merah-Putih berhasil menemukan sentuhan terbaik mereka lagi untuk mencapai interval gim pertama lebih dulu dengan skor 11-7.

Kedua pasangan bermain dalam reli-reli panjang selepas interval. Namun, Ana/Tiwi mampu bermain dengan lebih efektif dan menjaga keunggulan pada skor 16-11.

Di poin-poin kritis, Crasto/Ponnappa sempat bangkit lagi dan mendekat di angka 15-18. Namun, Ana/Tiwi tampil cemerlang untuk mendapatkan tiga poin beruntun dan menutup gim pertama dengan kemenangan 21-15.

Pada awal gim kedua, Ana/Tiwi banyak melakukan kesalahan sendiri. Selain itu, mereka juga terbawa oleh pola permainan lawan sehingga berada dalam posisi tertekan. Alhasil, mereka tertinggal 2-6.