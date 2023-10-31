Hasil Lengkap Undian China Masters 2023: Anthony Ginting Ditantang Loh Kean Yew, Perang Saudara di Ganda Putri

HASIL lengkap undian China Masters 2023 akan dibahas di sini. Ada 15 wakil Indonesia yang bakal tampil dalam ajang yang berlangsung pada 21 hingga 26 November 2023 mendatang di Shenzen, China.

Sayangnya, satu wakil Indonesia sudah bisa dipastikan gugur prematur karena ada perang saudara pada babak 32 besar di turnamen Super 750 ini. Ganda putri Apriyani Rahayu/Siti Fadia bakal berhadapan dengan kompatriotnya, Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi.

Pertarungan seru akan tersaji di tunggal putra. Jagoan Indonesia, Anthony Ginting, yang berstatus unggulan kedua, bakal bersua dengan wakil Singapura, Loh Kean Yew.

Kemudian, Jonatan Christie, yang merupakan unggulan keenam ditantang Lu Guang Yu dari China. Begitu pula dengan Chico Aura Dwi Wardoyo yang akan melawan utusan Negeri Tirai Bambu lainnya, Zhao Jun Peng.

Di sektor tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung, menjadi satu-satunya wakil Indonesia. Dia berstatus sebagai unggulan ketujuh dan akan menghadapi Busanan Ongbamrungphan dari Thailand.

Beralih ke sektor ganda putra, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto ditantang Keiichiro Matsui/Yoshinori Takeuchi dari Jepang dan Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan berjumpa dengan wakil Skotlandia, Alexander Dunn/Adam Hall. Lalu, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin akan melawan duet Prancis, Lucas Corvee/Ronan Labar.

Bagas Maulana/Shohibul Fikri terpaksa menghadapi unggulan kedelapan asal China. Liu Yu Chen/Ou Xuan Yi. Sedangkan Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan berhadapan dengan unggulan ketujuh asal Jepang, Takuro Hoki/Yugo Kobayashi.

Pasangan Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati juga langsung bertemu lawan tangguh yakni unggulan ketiga asal China, Feng Yan Zhe/Huang Dong Ping. Sedangkan duet Pelatnas PBSI lainnya, Rinov Rivaldy/Lisa Ayu Kusumawati, berjumpa dengan duet Malaysia, Chen Tang Jie/Toh Ee Wei.

Sementara itu, duet non-pelatnas, Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja, bentrok dengan Supak Jomkoh/Supissara Paewsampran dari Thailand. Lalu, Praven Jordan/Melati Daeva Oktavianti berhadapan dengan Yuki Kaneko/Misaki Matsutomo dari Jepang.