Finis Posisi 12, Joan Mir Sudah Cukup Senang Tidak Jatuh selama MotoGP Thailand 2023

BURIRAM - Joan Mir memang hanya finis di posisi 12 pada balapan MotoGP Thailand 2023, Minggu 29 Oktober sore WIB. Namun, rider tim Repsol Honda itu sudah cukup senang sama sekali tidak terjatuh pada Sprint Race dan balapan utama di Sirkuit Internasional Chang, Buriram.

Juara dunia MotoGP 2020 masih belum bisa bersaing di papan atas dengan motor Honda RC213V miliknya. Mir harus puas finis di posisi 12 pada Sprint Race dan juga balapan utama.

Oleh karena itu, Mir menilai satu-satunya hal positif yang dipetiknya dari MotoGP Thailand 2023 adalah berhasil menuntaskan kedua balapan tanpa mengalami kecelakaan. Dia pun sangat bahagia karena sangat sering terjatuh sepanjang musim ini.

“Hal paling positif tentang akhir pekan ini adalah kami tidak mengalami kecelakaan. Saya mengatakan hal ini kepada tim saya. Saya mampu menyelesaikan kedua balapan tersebut,” kata Mir, dilansir dari Motosan, Selasa (31/10/2023).

“Kemarin, tidak terlalu bagus, di atas kertas. Namun hari ini, dalam hal kecepatan, kami secepat yang kami bisa. Dan jika dibandingkan dengan laju Honda lainnya, sangat mirip hingga empat lap terakhir. Kami ada di sana, itulah yang membuat saya bahagia,” tambah pria asal Spanyol itu.

Ya, dari 17 seri dan 34 balapan yang telah bergulir di MotoGP 2023, Mir menjadi pembalap yang paling sering terjatuh. Dalam balapan utama saja, dia sudah terjatuh delapan kali.