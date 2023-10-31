Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Finis Posisi 12, Joan Mir Sudah Cukup Senang Tidak Jatuh selama MotoGP Thailand 2023

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |05:49 WIB
Finis Posisi 12, Joan Mir Sudah Cukup Senang Tidak Jatuh selama MotoGP Thailand 2023
Joan Mir mampu menyelesaikan MotoGP Thailand 2023 tanpa terjatuh (Foto: Honda Racing Corporation)
A
A
A

BURIRAM - Joan Mir memang hanya finis di posisi 12 pada balapan MotoGP Thailand 2023, Minggu 29 Oktober sore WIB. Namun, rider tim Repsol Honda itu sudah cukup senang sama sekali tidak terjatuh pada Sprint Race dan balapan utama di Sirkuit Internasional Chang, Buriram.

Juara dunia MotoGP 2020 masih belum bisa bersaing di papan atas dengan motor Honda RC213V miliknya. Mir harus puas finis di posisi 12 pada Sprint Race dan juga balapan utama.

Joan Mir (Repsol Honda) melaju di depan Marc Marquez pada MotoGP Thailand 2023 (Foto: Honda Racing Corporation)

Oleh karena itu, Mir menilai satu-satunya hal positif yang dipetiknya dari MotoGP Thailand 2023 adalah berhasil menuntaskan kedua balapan tanpa mengalami kecelakaan. Dia pun sangat bahagia karena sangat sering terjatuh sepanjang musim ini.

“Hal paling positif tentang akhir pekan ini adalah kami tidak mengalami kecelakaan. Saya mengatakan hal ini kepada tim saya. Saya mampu menyelesaikan kedua balapan tersebut,” kata Mir, dilansir dari Motosan, Selasa (31/10/2023).

“Kemarin, tidak terlalu bagus, di atas kertas. Namun hari ini, dalam hal kecepatan, kami secepat yang kami bisa. Dan jika dibandingkan dengan laju Honda lainnya, sangat mirip hingga empat lap terakhir. Kami ada di sana, itulah yang membuat saya bahagia,” tambah pria asal Spanyol itu.

Ya, dari 17 seri dan 34 balapan yang telah bergulir di MotoGP 2023, Mir menjadi pembalap yang paling sering terjatuh. Dalam balapan utama saja, dia sudah terjatuh delapan kali.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement