Bagas Maulana/Shohibul Fikri Tak Mau Nasib di Denmark Open 2023 Terulang, Siap Berjuang Keras di Final French Open 2023

RENNES – Ganda putra Indonesia, Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri, tak ingin performa antiklimaks di Denmark Open 2023 pekan lalu kembali terulang di laga puncak French Open 2023. Alhasil, mereka memastikan siap memberikan penampilan yang lebih baik lagi.

Bagas/Fikri menatap laga final French Open 2023 dengan tekad yang sangat tinggi. Mereka berharap bisa naik podium juara di turnamen kali ini.

“Di final, kami pasti bertekad untuk memberikan yang lebih lagi. Kami tidak mau mengulang penampilan yang kurang maksimal minggu lalu,” kata Bagas, dikutip dari rilis PBSI, Minggu (29/10/2023).

“Tapi sekarang, fokus kami adalah recovery. Pertandingan ketat ini menguras tenaga dan stamina kami,” tambahnya.

Ya, Bagas/Fikri sukses menembus final French Open 2023. Kepastian itu didapat usai mereka mengalahkan duet China, He Ji Ting/Ren Xiang Yu, di babak semifinal.

Bermain di Glaz Arena, Rennes, Prancis, Sabtu 28 Oktober 2023 malam WIB, Bagas/Fikri harus berjuang keras untuk menyingkirkan wakil China itu. Mereka berduel Lewat rubber game berdurasi 70 menit sehingga menang dengan skor ketat, 21-16, 19-21 dan 22-20.

Hasil tersebut membuat Bagas/Fikri mengulangi pencapaian pekan lalu di mana mereka melenggang ke final Denmark Open 2023. Sayangnya, dalam laga pamungkas performa mereka jauh dari kata memuaskan.

Bakri -sapaan Bagas/Fikri- tak berkutik di tangan duet andalan Malaysia, Aaron Chia/Soh Wooi Yik. Mereka dengan mudah kalah dua gim langsung dengan skor 13-21 dan 17-21. Sang pelatih, Aryono Miranat, pun menilai permainan anak buahnya di final Denmark Open 2023 terbilang antiklimaks.