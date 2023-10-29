Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Bagas Maulana/Shohibul Fikri Tak Mau Nasib di Denmark Open 2023 Terulang, Siap Berjuang Keras di Final French Open 2023

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 29 Oktober 2023 |17:01 WIB
Bagas Maulana/Shohibul Fikri Tak Mau Nasib di Denmark Open 2023 Terulang, Siap Berjuang Keras di Final French Open 2023
Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri kala berlaga. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

RENNES – Ganda putra Indonesia, Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri, tak ingin performa antiklimaks di Denmark Open 2023 pekan lalu kembali terulang di laga puncak French Open 2023. Alhasil, mereka memastikan siap memberikan penampilan yang lebih baik lagi.

Bagas/Fikri menatap laga final French Open 2023 dengan tekad yang sangat tinggi. Mereka berharap bisa naik podium juara di turnamen kali ini.

Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri

“Di final, kami pasti bertekad untuk memberikan yang lebih lagi. Kami tidak mau mengulang penampilan yang kurang maksimal minggu lalu,” kata Bagas, dikutip dari rilis PBSI, Minggu (29/10/2023).

“Tapi sekarang, fokus kami adalah recovery. Pertandingan ketat ini menguras tenaga dan stamina kami,” tambahnya.

Ya, Bagas/Fikri sukses menembus final French Open 2023. Kepastian itu didapat usai mereka mengalahkan duet China, He Ji Ting/Ren Xiang Yu, di babak semifinal.

Bermain di Glaz Arena, Rennes, Prancis, Sabtu 28 Oktober 2023 malam WIB, Bagas/Fikri harus berjuang keras untuk menyingkirkan wakil China itu. Mereka berduel Lewat rubber game berdurasi 70 menit sehingga menang dengan skor ketat, 21-16, 19-21 dan 22-20.

Hasil tersebut membuat Bagas/Fikri mengulangi pencapaian pekan lalu di mana mereka melenggang ke final Denmark Open 2023. Sayangnya, dalam laga pamungkas performa mereka jauh dari kata memuaskan.

Bakri -sapaan Bagas/Fikri- tak berkutik di tangan duet andalan Malaysia, Aaron Chia/Soh Wooi Yik. Mereka dengan mudah kalah dua gim langsung dengan skor 13-21 dan 17-21. Sang pelatih, Aryono Miranat, pun menilai permainan anak buahnya di final Denmark Open 2023 terbilang antiklimaks.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/20/40/3037066/kisah-bule-prancis-yang-minta-dinikahi-jonatan-christie-patah-hati-karena-sang-pebulu-tangkis-sunting-wanita-lain-BHsB8PQEjB.jpg
Kisah Bule Prancis yang Minta Dinikahi Jonatan Christie, Patah Hati karena sang Pebulu Tangkis Sunting Wanita Lain!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/09/40/2916998/kisah-jonatan-christie-dapat-teriakan-kata-kata-positif-dari-sang-pelatih-hingga-juara-di-french-open-2023-Ejifw29xSl.jpg
Kisah Jonatan Christie, Dapat Teriakan Kata-Kata Positif dari sang Pelatih hingga Juara di French Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/08/40/2916782/pengakuan-jonatan-christie-yang-merasa-emosional-usai-juarai-french-open-2023-IcFPSl4BQX.jpg
Pengakuan Jonatan Christie yang Merasa Emosional Usai Juarai French Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/04/40/2914240/momen-bagas-maulana-shohibul-fikri-bersikap-tengil-kepada-wakil-denmark-di-final-french-open-2023-h1fyia41NH.jpg
Momen Bagas Maulana/Shohibul Fikri Bersikap Tengil kepada Wakil Denmark di Final French Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/02/40/2912772/kisah-jonatan-christie-yang-diajak-menikah-bule-prancis-di-final-french-open-2023-63DbwibcYz.jpg
Kisah Jonatan Christie yang Diajak Menikah Bule Prancis di Final French Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/01/40/2912410/momen-haru-dan-sedih-jonatan-christie-saat-dipeluk-hangat-sang-pelatih-irwansyah-usai-juara-french-open-2023-3Zibg7cER9.jpg
Momen Haru dan Sedih Jonatan Christie saat Dipeluk Hangat sang Pelatih Irwansyah Usai Juara French open 2023
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement