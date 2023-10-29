Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Lengkap Semifinal French Open 2023: Indonesia Loloskan Dua Wakil ke Final

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Minggu, 29 Oktober 2023 |05:38 WIB
Hasil Lengkap Semifinal French Open 2023: Indonesia Loloskan Dua Wakil ke Final
Bagas/Fikri ke final French Open 2023 (Foto: PBSI)
A
A
A

HASIL lengkap semfinal French Open 2023 bisa Anda lihat di akhir artikel ini. Pertandingan babak empat besar baru saja selesai pada Minggu (29/10/2023) dini hari WIB.

Indonesia meloloskan dua wakil ke final French Open 2023. Pertama ada Jonatan Christie di sektor tunggal putra, kemudian pasangan Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri di ganda putra.

Jonatan Christie melangkah ke final usai mengatasi perlawanan pemain Singapura, Loh Kean Yew. Bermain taktis sejak awal, Jojo menang dua game langsung atas lawannya dengan skor akhir 21-18 dan 21-13.

Bermain di Glaz Arena, Rennes, Prancis pada Minggu (29/10/2023) dini hari WIB, Jonatan memulai pertandingan dengan sangat baik. Bermain sabar dan mencari momen tepat untuk melakukan serangan dilakukan dengan sangat baik oleh Jojo.

Sementara Bagas/Fikri merebut tiket ke final setelah berhasil mengalahkan pasangan China, He Ji Ting/Ren Xiang Yu. Bagas/Fikri menang usai bermain tiga game, 21-16, 19-21, dan 22-20.

Halaman:
1 2
