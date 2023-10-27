Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Ramalan Legenda MotoGP Sebut Honda Bakal Hancur Usai Kepergian Marc Marquez

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 27 Oktober 2023 |22:16 WIB
Ramalan Legenda MotoGP Sebut Honda Bakal Hancur Usai Kepergian Marc Marquez
Casey Stoner memprediksi Honda akan hancur usai ditinggalkan Marc Marquez (Foto: MotoGP)
A
A
A

RAMALAN legenda MotoGP Casey Stoner sebut Honda bakal hancur usai kepergian Marc Marquez akan diulas Okezone. Sebab, The Baby Alien merupakan pembalap dengan talenta yang unik.

Seperti diketahui, Marquez secara resmi akan meninggalkan Repsol Honda pada penghujung MotoGP 2023. Ia memilih hengkang dari tim yang telah dibela selama 11 tahun dan membesarkan namanya di ajang balap motor paling bergengsi di dunia itu.

Casey Stoner

Keputusan ini diambil sebagai kesepakatan dua belah pihak antara Marquez dengan Honda Racing Corporation. Meski pada dasarnya, ini adalah hal yang sangat berat, mengingat rentetan prestasi yang pernah mereka ukir bersama.

Keputusan Marquez dan Honda yang mengakhiri kerja sama meski masih memiliki kontrak setahun lagi menjadi perbincangan yang menarik. Salah satu yang turut berkomentar adalah legenda MotoGP Casey Stoner.

Pria yang digantikan Marquez pada 2013 itu merasa kaget dengan kepergian sang junior dari Honda ke Gresini Racing. Menurutnya, pabrikan asal Jepang itu seharusnya bisa melakukan segala cara untuk membuat sang juara dunia enam kali bertahan.

Pasalnya, hal ini akan berdampak sangat buruk untuk Honda. Mereka akan sangat sulit untuk mencari pembalap pengganti yang sepadan.

Halaman:
1 2
Telusuri berita Sport lainnya
