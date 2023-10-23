4 Kelebihan Sirkuit Mandalika dibanding Sirkuit MotoGP Lain, Nomor 1 Faktor Krusial bagi Pembalap!

SEBANYAK 4 kelebihan Sirkuit Mandalika dibanding sirkuit MotoGP lain akan dibahas Okezone. Sirkuit yang terletak di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) itu telah menggelar ajang balapan MotoGP sebanyak dua kali yakni pada 2022 dan 2023.

Untuk edisi pertama MotoGP Mandalika 2022 yang digelar di Sirkuit Mandalika pada 18-20 Maret 2022, dimenangkan oleh Miguel Oliveira. Kemudian pada edisi kedua, MotoGP Mandalika 2023 berhasil dimenangkan oleh Francesco Bagnaia.

Sirkuit Mandalika terbilang sukses dalam menyelenggarakan dua kali balapan MotoGP tersebut. Menariknya, ada sejumlah kelebihan yang dimiliki Sirkuit Mandalika dibanding sirkuit MotoGP lainnya. Apa sajakah kelebihannya?

Berikut 4 Kelebihan Sirkuit Mandalika dibanding Sirkuit MotoGP Lain:

4. Memiliki Pemandangan Alam yang Indah





Sirkuit Mandalika memiliki pemandangan alam yang begitu indah dengan panorama perbukitan yang dikelilingi laut. Sehingga, banyak orang yang memuji keindahan Sirkuit Mandalika karena tidak dimiliki oleh sirkuit MotoGP lainnya.

Tempatnya yang berada di kawasan ekonomi khusus memiliki pemandangan pantai yang indah dan membuat sirkuit tersebut juga bisa dijadikan tempat liburan. Apalagi, di sekitarnya terdapat beberapa pantai yang eksotis dan cocok untuk berwisata.

3. Homologasi Grade A dan Area Paddock Sirkuit Sanggup Menampung 50 Garasi





Saat peresmian, Sirkuit Mandalika memiliki panjang 4,301 km dengan 17 tikungan dengan kapasitas 50.000 tempat duduk di tribun dan total mencapai 195.700 orang. Bangunan pit Sirkuit Mandalika yang terbentang sepanjang 350 meter memiliki dua lantai (sebagian tiga lantai) dengan kapasitas 50 garasi.

Bangunan pit tersebut dapat dialihfungsikan menjadi pusat konferensi saat tidak menggelar balapan.Ada sebuah bangunan pusat medis modular yang berjarak 100 meter dari race control, dilengkapi dengan tiga helipad. Pada 18 Maret 2022, sirkuit ini dihomologasi Grade A oleh FIM.