Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

4 Kelebihan Sirkuit Mandalika dibanding Sirkuit MotoGP Lain, Nomor 1 Faktor Krusial bagi Pembalap!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Senin, 23 Oktober 2023 |14:03 WIB
4 Kelebihan Sirkuit Mandalika dibanding Sirkuit MotoGP Lain, Nomor 1 Faktor Krusial bagi Pembalap!
Sirkuit Mandalika punya empat kelebihan ketimbang sirkuit MotoGP lainnya (Foto: Twitter/motogp)
A
A
A

SEBANYAK 4 kelebihan Sirkuit Mandalika dibanding sirkuit MotoGP lain akan dibahas Okezone. Sirkuit yang terletak di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) itu telah menggelar ajang balapan MotoGP sebanyak dua kali yakni pada 2022 dan 2023.

Untuk edisi pertama MotoGP Mandalika 2022 yang digelar di Sirkuit Mandalika pada 18-20 Maret 2022, dimenangkan oleh Miguel Oliveira. Kemudian pada edisi kedua, MotoGP Mandalika 2023 berhasil dimenangkan oleh Francesco Bagnaia.

Francesco Bagnaia

Sirkuit Mandalika terbilang sukses dalam menyelenggarakan dua kali balapan MotoGP tersebut. Menariknya, ada sejumlah kelebihan yang dimiliki Sirkuit Mandalika dibanding sirkuit MotoGP lainnya. Apa sajakah kelebihannya?

Berikut 4 Kelebihan Sirkuit Mandalika dibanding Sirkuit MotoGP Lain:

4. Memiliki Pemandangan Alam yang Indah

Sirkuit Mandalika

Sirkuit Mandalika memiliki pemandangan alam yang begitu indah dengan panorama perbukitan yang dikelilingi laut. Sehingga, banyak orang yang memuji keindahan Sirkuit Mandalika karena tidak dimiliki oleh sirkuit MotoGP lainnya.

Tempatnya yang berada di kawasan ekonomi khusus memiliki pemandangan pantai yang indah dan membuat sirkuit tersebut juga bisa dijadikan tempat liburan. Apalagi, di sekitarnya terdapat beberapa pantai yang eksotis dan cocok untuk berwisata.

3. Homologasi Grade A dan Area Paddock Sirkuit Sanggup Menampung 50 Garasi

Sirkuit Mandalika

Saat peresmian, Sirkuit Mandalika memiliki panjang 4,301 km dengan 17 tikungan dengan kapasitas 50.000 tempat duduk di tribun dan total mencapai 195.700 orang. Bangunan pit Sirkuit Mandalika yang terbentang sepanjang 350 meter memiliki dua lantai (sebagian tiga lantai) dengan kapasitas 50 garasi.

Bangunan pit tersebut dapat dialihfungsikan menjadi pusat konferensi saat tidak menggelar balapan.Ada sebuah bangunan pusat medis modular yang berjarak 100 meter dari race control, dilengkapi dengan tiga helipad. Pada 18 Maret 2022, sirkuit ini dihomologasi Grade A oleh FIM. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement