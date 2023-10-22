Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Usai Ikut Defile Kontingen, CdM Angela Tanoesoedibjo Beri Semangat ke Atlet Indonesia

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 22 Oktober 2023 |23:15 WIB
Usai Ikut Defile Kontingen, CdM Angela Tanoesoedibjo Beri Semangat ke Atlet Indonesia
CdM Angela Tanoesoedibjo memberi semangat kepada atlet yang hendak berlaga di Asian Para Games 2022 (Foto: NPC Indonesia)
HANGZHOU - Chef de Mission (CdM) Indonesia untuk Asian Para Games 2022, Angela Tanoesoedibjo, ikut ambil bagian dalam parade atau defile atlet pada Upacara Pembukaan atau Opening Ceremony, Minggu (22/10/2023) malam WIB. Ia lalu memberikan pesan semangat kepada atlet yang akan berjuang.

Seperti diketahui, Opening Ceremony Asian Para Games 2022 telah digelar di Hangzhou Olympic Sports Centre Stadium, Hangzhou, China pada Minggu (22/10/2023) malam WIB. Rangkaian acara berlangsung sangat meriah dan memanjakan mata para penonton.

Asian Para Games 2022 (Foto: Xinhua)

Tim Merah Putih mencuri perhatian dengan busana yang dikenakan saat defile yang memamerkan keragaman adat nusantara. Dalam sesi defile, Riadi Saputra dan Dwiska Maharani memimpin barisan sebagai pembawa bendera Merah Putih.

Riadi mengenakan baju adat Kalimantan, sementara Dwiska memakai baju adat Sumatera. CdM Angela juga turut serta dalam defile Kontingen Indonesia. Ia terlihat energik dengan memakai seragam jaket Tim Merah Putih.

Selepas acara, CdM Angela menjelaskan para atlet memakai baju adat karena Kontingen Indonesia membawa konsep keragaman budaya. Wamenparekraf RI itu juga menjelaskan makna yang terdapat pada seragam jaket Tim Merah Putih di AiPG 2022.

“Barusan kita selesai opening ceremony. Indonesia, kita menurunkan 30 representatif dari Kontingen Indonesia. Dimana enam diantaranya kami memakai baju adat dari berbagai daerah, termasuk Aceh, Lampung, Palembang, Bali, Kalimantan, dan Nusa Tenggara Timur,” kata CdM Angela dalam rilis NPC Indonesia, Minggu (22/10/2023).

Halaman:
1 2
