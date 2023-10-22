Momen Denny Sumargo Kewalahan Bertanding Lawan Atlet Para Tenis Meja Indonesia untuk Asian Para Games 2022

MOMEN selebriti sekaligus mantan atlet basket Indonesia, Denny Sumargo, main tenis meja lawan atlet Asian Para Games 2022 mencuri perhatian. Pasalnya, Denny Sumargo terlihat kewalahan dalam melakoni pertandingan itu.

Momen itu terunggah di channel Youtube Pebasket Sombong Denny Sumargo. Dalam video tersebut, Denny terlihat menyambangi pelatnas para tenis meja Indonesia bersama CdM Tim Indonesia di Asian Para Games 2023, yakni Angela Tanoesoedibjo.

Dalam lawatannya itu, Denny pun turut mencoba bermain tenis meja melawan sejumlah atlet para tenis meja Indonesia. Pertama-tama, dia menjajal kekuatan atlet para tenis meja Indonesia yang menduduki peringkat 1 dunia, yakni Tatok Hardiyanto.

Denny Sumargo pun tampak kewalahan meladeni permainan Tatok. Alhasil, dia harus menelan kekalahan. Usai laga, Denny pun memuji kehebatan dari Tatok sembari menyampaikan pesan motivasi agar Tatok bisa sukses menjalani laga-laga ke depannya.

“Semoga sukses dan lancar ya pak,” ujar Denny Sumargo.

Usai Tatok, Denny Sumargo kembali bermain tenis meja melawan atlet para tenis meja lain yang jadi andalan Indonesia, yakni Komet Akbar. Lagi-lagi, Denny Sumargo kewalahan dalam berduel.

Di set pertama, Denny Sumargo bahkan kalah telak 3-11. Lalu pada set kedua, Denny yang perlahan tampak sudah lebih menguasai permainan sehingga bisa mengimbangi Komet. Dia pun memenangi laga di set kedua. Usai imbang, Denny pun menyudahi laga itu.