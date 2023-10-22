Opening Ceremony Asian Para Games 2022, Riadi Saputra Terpilih Jadi Pembawa Bendera Indonesia

HANGZHOU – Atlet para-atletik nomor lempar lembing, Riadi Saputra, resmi terpilih jadi pembawa bendera Indonesia dalam opening ceremony Asian Para Games 2022. Dia akan mendapat kehormatan menjadi flag bearer atau pembawa bendera Merah-Putih saat defile.

Acara opening ceremony Asian Para Games 2022 akan berlangsung di Hangzhou Olympic Sports Centre Stadium pada Minggu (22/10/2023) pukul 19.00 waktu setempat atau 18.00 WIB. Dalam opening ceremony tersebut, sesuai tradisi, akan ada defile dari masing-masing negara peserta.

Riadi Saputra dan Dwiska Afrilia Maharani akan berada di barisan paling depan membawa bendera Merah Putih. Riadi pun merasa bangga didapuk tugas tersebut.

“Rasanya senang dan bangga sekali bisa mewakili Indonesia menjadi flag barrier di antara yang lain, kita paling depan. Ini kesempatan terbaik bagi saya,” kata Riadi dikutip dari rilis NPC Indonesia, Minggu (22/10/2023).

Atlet kelahiran Rantau Panjang, 9 Februari 1981 itu akan memakai baju adat Kalimatan yakni Suku Dayak. Asian Para Games 2023 menjadi momen Riadi mengikuti pesta olahraga multi-event disabilitas terbesar se-benua Asia itu untuk kedua kalinya.

“Semoga di Asian Para Games Hangzhou, Kontingen Indonesia bisa maksimal memberikan yang terbaik sehingga target-target yang sudah ditetapkan bisa terlampaui,” harap Riadi.