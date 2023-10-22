Dukung Tim Para Bulu Tangkis Indonesia, NPC Indonesia Siapkan Tim Medis Khusus untuk Asian Para Games 2022

Tim para bulu tangkis Indonesia di Asian Para Games 2022 dapat tim medis pendukung (Foto: NPC Indonesia)

DUKUNG tim para bulu tangkis Indonesia, Komite Paralimpiade Indonesia (NPC Indonesia) siapkan tim medis khusus di Binjiang Gymnasium, Hangzhou, China. Tujuannya adalah untuk membantu atlet cepat pulih pada Asian Para Games 2022.

Rima Ferdianto selaku wakil sekretaris jenderal NPC Indonesia mengklaim bahwa ada tim fisioterapis dan masseur yang disiapkan di venu pertandingan para bulu tangkis. Mereka akan membantu para atlet pada setiap kali habis bertanding.

Adanya tim medis khusus di cabor para bulu tangkis sendiri bukannya tanpa alasan. Pasalnya, beberapa atlet Indonesia turun di beberapa nomor sehingga stamina mereka bakal sangat terkuras. Salah satu contohnya adalah Leani Ratri Oktila yang tampil di sektor tunggal putri, ganda putri dan ganda campuran.

“Memang kalau atlet tampil di tiga nomor pertandingan seperti Ratri pasti banyak menguras fisik. Jadi NPCI kerahkan tim fisioterapis dan masseur ke venue untuk mempercepat pemulihan atlet untuk menghadapi pertandingan selanjutnya,” kata Rima dikutip dari rilis NPC Indonesia, Minggu (22/10/2023).

Salah satu tantangan yang dihadapi para atlet Indonesia di Asian Para Games 2022 adalah kondisi cuaca di Hangzhou yang dingin,yakni di kisaran 12-21 derajat celcius. Namun hal itu sudah diantisipasi tim medis agar kondisi atlet tetap fit dan bugar.

“Sebenarnya cuaca memang berpengaruh, tapi atlet telah beradaptasi. Tim medis juga sudah melakukan langkah preventif supaya mencegah perubahan suhu drastis yang bisa mengakibatkan banyak atlet terkena flu” ujar Rima.