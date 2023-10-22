Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Dukung Tim Para Bulu Tangkis Indonesia, NPC Indonesia Siapkan Tim Medis Khusus untuk Asian Para Games 2022

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 22 Oktober 2023 |11:21 WIB
Dukung Tim Para Bulu Tangkis Indonesia, NPC Indonesia Siapkan Tim Medis Khusus untuk Asian Para Games 2022
Tim para bulu tangkis Indonesia di Asian Para Games 2022 dapat tim medis pendukung (Foto: NPC Indonesia)
A
A
A

DUKUNG tim para bulu tangkis Indonesia, Komite Paralimpiade Indonesia (NPC Indonesia) siapkan tim medis khusus di Binjiang Gymnasium, Hangzhou, China. Tujuannya adalah untuk membantu atlet cepat pulih pada Asian Para Games 2022.

Rima Ferdianto selaku wakil sekretaris jenderal NPC Indonesia mengklaim bahwa ada tim fisioterapis dan masseur yang disiapkan di venu pertandingan para bulu tangkis. Mereka akan membantu para atlet pada setiap kali habis bertanding.

Leani Ratri

Adanya tim medis khusus di cabor para bulu tangkis sendiri bukannya tanpa alasan. Pasalnya, beberapa atlet Indonesia turun di beberapa nomor sehingga stamina mereka bakal sangat terkuras. Salah satu contohnya adalah Leani Ratri Oktila yang tampil di sektor tunggal putri, ganda putri dan ganda campuran.

“Memang kalau atlet tampil di tiga nomor pertandingan seperti Ratri pasti banyak menguras fisik. Jadi NPCI kerahkan tim fisioterapis dan masseur ke venue untuk mempercepat pemulihan atlet untuk menghadapi pertandingan selanjutnya,” kata Rima dikutip dari rilis NPC Indonesia, Minggu (22/10/2023).

Salah satu tantangan yang dihadapi para atlet Indonesia di Asian Para Games 2022 adalah kondisi cuaca di Hangzhou yang dingin,yakni di kisaran 12-21 derajat celcius. Namun hal itu sudah diantisipasi tim medis agar kondisi atlet tetap fit dan bugar.

“Sebenarnya cuaca memang berpengaruh, tapi atlet telah beradaptasi. Tim medis juga sudah melakukan langkah preventif supaya mencegah perubahan suhu drastis yang bisa mengakibatkan banyak atlet terkena flu” ujar Rima.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/19/43/2957104/bonus-pelatih-asian-para-games-2023-dipotong-menpora-dito-ariotedjo-oknum-pemotong-sedang-ditelusuri-nFb2ySJOdW.jpg
Bonus Pelatih Asian Para Games 2023 Dipotong, Menpora Dito Ariotedjo: Oknum Pemotong Sedang Ditelusuri!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/16/43/2955747/menpora-dito-ariotedjo-bakal-telusuri-masalah-bonus-pelatih-asian-para-games-2023-yang-dirumorkan-ada-potongan-lagi-xlrq6DkIiV.jpeg
Menpora Dito Ariotedjo Bakal Telusuri Masalah Bonus Pelatih Asian Para Games 2023 yang Dirumorkan Ada Potongan Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/30/43/2910595/finis-di-peringkat-6-pemerintah-siapkan-bonus-untuk-kontingen-indonesia-ajang-aipg-2022-uzbJZP2WVe.jpg
Finis di Peringkat 6, Pemerintah Siapkan Bonus Untuk Kontingen Indonesia Ajang AiPG 2022
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/30/43/2910574/angela-tanoesoedibjo-bangga-bisa-jadi-bagian-kontingen-indonesia-di-ajang-asian-para-games-2022-ywoSMFTAb7.jpeg
Angela Tanoesoedibjo Bangga Bisa Jadi Bagian Kontingen Indonesia di Ajang Asian Para Games 2022
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/29/43/2910536/kontingen-indonesia-di-asian-para-games-2022-tiba-di-tanah-air-cdm-indonesia-angela-tanoesoedibjo-bersyukur-4sieKhFpMg.jpg
Kontingen Indonesia di Asian Para Games 2022 Tiba di Tanah Air, CdM Indonesia Angela Tanoesoedibjo Bersyukur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/29/43/2910375/asian-para-games-2022-kontingen-indonesia-lampaui-target-perolehan-medali-kalkulasi-matang-npc-indonesia-turut-jadi-kunci-Ndwn2KtDBN.jpg
Asian Para Games 2022: Kontingen Indonesia Lampaui Target Perolehan Medali, Kalkulasi Matang NPC Indonesia Turut Jadi Kunci!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement