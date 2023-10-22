Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Meski Gagal Menang di MotoGP Australia 2023, Jorge Martin Temukan Hal Positif

Muhammad Gazza , Jurnalis-Minggu, 22 Oktober 2023 |02:01 WIB
Meski Gagal Menang di MotoGP Australia 2023, Jorge Martin Temukan Hal Positif
Pembalap Tim Pramac Ducati, Jorge Martin. (Foto: Instagram/89jorgemartin)
A
A
A

VENTNOR - Pembalap Tim Pramac Ducati, Jorge Martin lagi-lagi gagal meraih kemenangan di ajang MotoGP. Terbaru Martin bahkan finis di posisi kelima kala beraksi di MotoGP Australia 2023 pada Sabtu 21 Oktober 2023.

Hal itu berarti sudah dua seri, yakni GP Indonesia dan Australia pembalap berusia 25 tahun itu gagal meraih podium. Meski kecewa, Martin pun merasa ada hal positif yang ia dapatkan saat mentas di MotoGP Australia 2023 tersebut.

Ya, wajar memang jika Martin kecewa. Sebab sejatinya Martin melesat cepat pada awal balapan yang digelar di Sirkuit Phillip Island, Ventnor, Australia, tersebut. Namun, pada akhirnya dia harus rela finis di posisi ke-5 seusai ban lunaknya habis pada lap-lap terakhir.

"Sekarang saya mengerti pilihan terbaik apa yang harus diambil. Pada akhirnya balapan tadi cukup sengit. Akan tetapi, keputusan menggunakan ban lunak adalah murni keputusan saya sendiri," ungkap Martin, Minggu (22/10/2023).

Jorge Martin

"Saya tampil cukup baik dan sabar, saya ingin berhati-hati dengan ban yang dipakai tadi, tetapi pada akhirnya itu tidak cukup. Kami belajar banyak dari sini untuk ke depannya," tambahnya.

Rekan setimnya, Johann Zarco, menjadi yang tercepat pada balapan utama hari ini. Sementara itu, Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) finis kedua dan makin memperlebar jarak di klasemen musim ini dari Martin.

