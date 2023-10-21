Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Pitcher Andalan Singapura Nantikan Tim Softball Indonesia di Kancah Internasional

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 21 Oktober 2023 |22:22 WIB
Pitcher Andalan Singapura Nantikan Tim Softball Indonesia di Kancah Internasional
Marcus Chew menantikan tim softball Indonesia di kancah internasional (Foto: Instagram/@ligasoftballindonesia)
JAKARTA - Garuda kembali berhasil mengalahkan Mohicans dan Rajawali pada lanjutan Liga Softball Indonesia 2023 (LSI 2023). Pada laga yang cukup sengit ini, Garuda mendapat tambahan kekuatan dari pitcher Marcus Chew Shi Phng, pitcher berkelas dunia.

Marcus memiliki latar belakang yang cukup unik di mana pria asal Singapura itu pertama kali mengenyam pelatihan softball sejak usia 13 tahun. Wajar bila sang pitcher bersinar di laga ini.

Softball

“Pertama kali bergabung bermain softball saat Secondary School sampai kuliah, dan berhasil masuk ke Tim Singapura U-19, dimana saat itu saya pertama kali bertemu catcher saya, Joshua Tan,” ujar Marcus dalam keterangan resmi, Sabtu (21/10/2023).

Pemain kelahiran 1996 ini juga bercerita mengenai perjalanan softball antara Indonesia dan Singapura sebelumnya yang selalu berkompetisi dengan sengit. Marcus juga bercerita bahwa Tim Softball Nasional Singapura selalu rajin berlatih dan mengikuti pelatihan di negara lain, seperti di Australia.

“Saya ingat Indonesia dulu selalu di atas kami, jika tidak Singapura pasti Indonesia selalu bergantian, sejak 2011-2015,” papar Marcus.

“Saya juga merasa animo masyarakat Singapura terhadap softball cukup tinggi, mungkin saat saya masih sekolah, sudah banyak pemain softball yang diidolakan dan bermain dengan Indonesia, seperti alm. Leonard Sim dan Liew Kuang Hao. Tentunya saya juga menghormati pelatih saya, tanpa mereka saya tidak akan berada di sini hari ini," imbuhnya.

Halaman:
1 2
