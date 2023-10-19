Advertisement
SPORT LAIN

Liga Softball Indonesia 2023 Diharapkan Jadi Tonggak Awal Terciptanya Sejarah di Olimpiade 2028

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 19 Oktober 2023 |21:19 WIB
Liga Softball Indonesia 2023 segera digelar
JAKARTA - Liga Softball Indonesia 2023 (LSI 2023) yang dijadwalkan berlangsung pada 20-22 Oktober 2023, menjadi langkah awal yang menentukan untuk menuju Olimpiade Los Angeles 2028. Apalagi, cabor softball akan kembali dipertandingkan pada lima tahun mendatang.

Ya, cabor softball terakhir kali dipertandingkan di Olimpiade Tokyo 2020. Untuk Olimpiade Paris 2024, cabor tersebut dihapus oleh IOC.

Softball

Ketua Panitia LSI 2023, Poppy Femia, antusias dengan kembalinya cabang softball ke panggung Olimpiade. Hal itu membawa harapan komunitas softball di Indonesia untuk melihat wakil Tanah Air bersaing di Olimpiade.

"Kabar gembira bagi pecinta softball di dunia, khususnya Indonesia, karena cabor Softball kembali dipertandingkan pada Olimpiade 2028, Los Angeles," kata Poppy, dikutip dari keterangan resmi, Kamis (19/10/20230.

"Ini membawa harapan bagi komunitas softball di Indonesia untuk melihat tim softball Indonesia bersaing di Olimpiade. Namun, kami menyadari perjalanan menuju Olimpiade bukanlah perkara yang mudah. Diperlukan persiapan matang, kejuaraan yang rutin dan dukungan penuh dari seluruh komunitas softball Indonesia," imbuhnya.

