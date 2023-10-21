Tampil Gemilang di Laga Perdana, 3 Atlet Boccia Indonesia Perlihatkan Aksi Menjanjikan di Asian Para Games 2022

Tim Boccia Indonesia di Asian Para Games 2022. (Foto: NPC Indonesia)

HANGZHOU - Tiga atlet boccia Indonesia mampu mengawali Asian Para Games 2022 dengan sempurna. Bagaimana tidak, ketiga atlet boccia itu sukses memenangkan laga perdana mereka di kelas individu.

Ya, tiga atlet boccia Indonesia berhasil bermain baik kala tampil dalam laga pembuka di Hangzhou Gymnasium, China, Sabtu (21/10/2023). Semuanya sukses menumbangkan lawan-lawannya dengan apik.

Di nomor individual BC 1 putra, Muhamad Afrizal Syafa menang telak saat melawan atlet Mongolia, Munkdemberel Togootogtokh dengan skor akhir 6-1. Di kelas individual BC2 Putra, Muhammad Bintang Satrio juga berhasil mengumpulkan poin, usai menyingkirkan atlet asal Taiwan, Lin Cen Yang dengan skor 5-4.

Tak mau kalah, kemenangan juga didapatkan atlet putri Indonesia, Handayani yang turun di kelas individual BC1. Handayani berhasil mengalahkan Leung Mei Yee asal Hongkong 5-1.

Pelatih Islahuzzaman Nur Yadin mengungkapkan peluang tiga atlet boccia untuk lolos ke putaran selanjutnya cukup besar. Hal itu melihat dari poin kemenangan yang diperoleh ketiga atlet tersebut.

“Insya Allah atlet kita bisa lolos kualifikasi grup, kebetulan kita sudah tahu peta kekuatan musuh khususnya di Asia Tenggara,” kata Islah, sapaan akrab Islahuzzaman Nur Yadin dalam keterangan resmi NPC Indonesia, Sabtu (21/10/2023).